Топ-материалы

Еще 5 лет, и страны Европы смогут полностью отслеживать скрытые доходы своих резидентов и не только 28.10 Лихтенштейн и ЕС подписали соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией ("Соглашение") физических и юридических лиц начиная с 2017 г., в т.ч. в отношении данных, собранных за 2016 г. Это Соглашение также уже подписала Швейцария (27.05.2015 г.), а Монако, Андорра, Сан-Марино планируют к нему присоединиться.