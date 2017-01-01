Топ-материалы

Соблюдение принципов Sustainable development  - главное для нас Демо-счет - первый шаг к стабильному заработку Фонд гарантирования продолжит выплаты вкладчикам "Дельта банка" Кабмин установил стартовую цену продажи Одесского припортового завода в 13 миллиардов гривен IFC и "Укргазбанк" упростят "зеленым" компаниям доступ к финансированию

Осознанное и ответственное отношение к соблюдению принципов Sustainable development  - главное для нас на любом предприятии – Дан Бронштейн глава правления Solway Investment Group.

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Современное оборудование и бытовые приборы на производстве, в офисах, дома не могут обойтись без коммуникационных соединений. Упорядочить обилие проводов, кабелей, придать им нормальный эстетический вид способна кабельная стяжка. Эту продукцию можно приобрести на сайте https://www.enext.ua/
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15 декабря Стратегии развития Украина подпишет соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией
Еще 5 лет, и страны Европы смогут полностью отслеживать скрытые доходы своих резидентов и не только 28.10 Лихтенштейн и ЕС подписали соглашение об автоматическом обмене финансовой  информацией ("Соглашение") физических и юридических лиц начиная с 2017 г., в т.ч. в отношении данных, собранных за 2016 г. Это Соглашение также уже подписала Швейцария (27.05.2015 г.), а Монако, Андорра, Сан-Марино планируют к нему присоединиться.
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