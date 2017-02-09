Doc Guru сервис поиска медицинских услуг

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Док-гуру – это первый в Украине ресурс, где собрана максимально полная и достоверная информация о медицинских услугах, предоставляемых лучшими частными клиниками и лабораториями Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова.