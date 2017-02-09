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Doc Guru сервис поиска медицинских услуг

Doc Guru сервис поиска медицинских услуг
09 февраля 2017
Док-гуру – это первый в Украине ресурс, где собрана максимально полная и достоверная информация о медицинских услугах, предоставляемых лучшими частными клиниками и лабораториями Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова.
Для максимально простого поиска необходимой информации, сайт док гуру «разбит» на рубрики, представляющие:

- список ведущих специалистов всех медицинских направлений, с указанием адреса и телефона клиники, а также графика приема с возможностью записаться на прием в онлайн-режиме;

- перечень диагностических процедур, которые можно осуществить в Киеве (УЗИ, МРТ, рентгенография, эхограмма, энцефалограмма и пр.) с адресами и телефонами клиник, указанием стоимости и возможностью записаться на процедуру в режиме онлайн;

- перечень лабораторных анализов, которые можно сдать в Киеве (анализ крови, кала, мочи, герпесную нагрузку,гепатит А,В,С анализ на онкологические маркеры и т.д.) с адресами и телефонами лабораторий, указанием стоимости и возможностью записаться на процедуру в режиме онлайн. Интересующую вас информацию о клинике и ее услугах вы можете найти через строку поиска, а также ознакомиться с реальными отзывами пациентов о врачах, клиниках и качестве медицинских услуг, которые им были оказаны.

Преимущества онлайн-сервиса «Doc Guru»


​Благодаря онлайн-сервису Док-гуру, вы сможете избавить себя от необходимости:

- «висеть на телефоне», обзванивая регистратуры клиник, чтобы узнать график приема специалиста;

- тратить время на согласование даты и времени посещения врача;

- затрачивать время на мониторинг цен на ту или иную процедуру в различных клиниках Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра;

- выстаивать очереди в регистратурах, чтобы взять направление на УЗИ или анализ крови, а затем снова стоять в очереди, чтобы провести ее;

- искать форумы и специальные сайты, чтобы найти отзывы посетителей о той или иной клинике.

Теперь, чтобы получить всю необходимую вам информацию, достаточно просто зайти на сайт Док-гуру, где можно записаться на прием к специалисту или на диагностическую процедуру не выходя из собственного дома! Быстро, удобно и абсолютно бесплатно вы ознакомитесь с массой полезной медицинской информации, которая поможет вам максимально эффективно заботиться о здоровье своей семьи!
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