Doc Guru сервис поиска медицинских услуг

Для максимально простого поиска необходимой информации, сайт док гуру
«разбит» на рубрики, представляющие:
- список ведущих специалистов всех медицинских направлений, с указанием адреса и телефона клиники, а также графика приема с возможностью записаться на прием в онлайн-режиме;
- перечень диагностических процедур, которые можно осуществить в Киеве (УЗИ, МРТ, рентгенография, эхограмма, энцефалограмма и пр.) с адресами и телефонами клиник, указанием стоимости и возможностью записаться на процедуру в режиме онлайн;
- перечень лабораторных анализов, которые можно сдать в Киеве (анализ крови, кала, мочи, герпесную нагрузку,гепатит А,В,С анализ на онкологические маркеры и т.д.) с адресами и телефонами лабораторий, указанием стоимости и возможностью записаться на процедуру в режиме онлайн. Интересующую вас информацию о клинике и ее услугах вы можете найти через строку поиска, а также ознакомиться с реальными отзывами пациентов о врачах, клиниках и качестве медицинских услуг, которые им были оказаны.
Преимущества онлайн-сервиса «Doc Guru»
Благодаря онлайн-сервису Док-гуру, вы сможете избавить себя от необходимости:
- «висеть на телефоне», обзванивая регистратуры клиник, чтобы узнать график приема специалиста;
- тратить время на согласование даты и времени посещения врача;
- затрачивать время на мониторинг цен на ту или иную процедуру в различных клиниках Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра;
- выстаивать очереди в регистратурах, чтобы взять направление на УЗИ или анализ крови, а затем снова стоять в очереди, чтобы провести ее;
- искать форумы и специальные сайты, чтобы найти отзывы посетителей о той или иной клинике.
Теперь, чтобы получить всю необходимую вам информацию, достаточно просто зайти на сайт Док-гуру, где можно записаться на прием к специалисту или на диагностическую процедуру не выходя из собственного дома! Быстро, удобно и абсолютно бесплатно вы ознакомитесь с массой полезной медицинской информации, которая поможет вам максимально эффективно заботиться о здоровье своей семьи!