Форекс. Как торговать на боковом тренде?

Флет – это временной диапазон, на котором рынок накапливает свою энергию. Если данный тренд указывает нам на длительное развитие, в скором времени стоит ждать всплеска активности. Безусловно, если вы не обладаете достаточным опытом в торговле на рынке Форекс и пока не уверены в собственных силах, лучше отказаться от торговли на боковом участке. Также многие игроки попадают в распространенную ловушку, при которой тренд уходит в сторону и возникает вопрос – как пережить флет, чтобы сохранить заработанные деньги.
Есть и еще одна важная особенность. Если боковое движение наблюдается по одной валютной паре, это совершенно не означает, что его нужно переносить и на другие валюты. Они в данной ситуации, напротив, могут показывать продолжающийся тренд.
Что делать при боковом тренде
Для того чтобы трейдер мог достойно выйти из бокового тренда и не попасть на пробой, ему достаточно воспользоваться простым и понятным приемом. Ордер для покупки и продажи стоит выставить за пределы ценового канала. Тем самым активный ценовой показатель окажется в зоне отложенного приказа, и игрок сможет получить дополнительную прибыль. Если следовать данному примеру, флетовая система и при demo trading
окажется отдельной методикой.
Правила торговли на боковом тренде
Основная проблема, присущая боковому тренду – низкий уровень волатильности. Поэтому резких понижений или повышений валютных котировок игроку ждать не стоит. И если вы желаете избежать денежных потерь на боковом тренде, просто следуйте четырем простым правилам:
Советники и индикаторы для работы во флетах
- Всегда выставляйте стоп-лоссы. После канального прорыва в большинстве случаев наступает сильный тренд, способный принести вам серьезные потери.
- Перестаньте торговать, если временной интервал затягивается.
- Не входите на рынок, если волатильность остается ниже 50 пунктов. В этом случае лучше предпочесть работу с отложенным ордером.
- Ориентируйтесь по сигналам индикатора флета.
Заработать на сделке трейдер сможет лишь при умении быстро вычислять значения выходящей из бокового коридора цены. Для этого ему могут потребоваться эффективные осцилляторы и индикаторы, которые предоставляют форекс broker
.
Опытные игроки советуют попробовать работу с PulseFlat. Здесь цветом отмечены линии, характеризующие ситуацию на рынке. Если линия становится зеленой, значит, началась боковая зона. Желтый цвет указывает на наличие тренда. Попробуйте поработать с ним в своем аккаунте, освоение займет считанные минуты, а польза от него окажется неоценимой.
Еще один эффективный индикатор – iVAR. Он похож на зигзаг и также способен указывать игроку на наличие бокового тренда. Для этого стоит просто следить за его уровнем.
Среди советников стоит рассмотреть вариант использования системы FlatCatcher. Она прекрасно тестируется и настраивается под запросы каждого трейдера.
Как видите, соблюдение определенных правил и условий позволяет успешно торговать и на таком запрещенном участке, как флет. Но все же риск на этом этапе сохраняется на довольно высоком уровне и если вы пока не готовы подвергать ему собственные инвестиции, лучше все же дождаться тренда, а полученную информацию использовать лишь в крайних случаях, когда приходится спасать заключенную сделку.