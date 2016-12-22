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Форекс. Как торговать на боковом тренде?

Форекс. Как торговать на боковом тренде?
22 декабря 2016

Несмотря на то, что все буквари учат нас торговать только по тренду, практика показывает, что при правильном подходе извлекать доход можно и при уходе тенденции в сторону. 
Флет – это временной диапазон, на котором рынок накапливает свою энергию. Если данный тренд указывает нам на длительное развитие, в скором времени стоит ждать всплеска активности. Безусловно, если вы не обладаете достаточным опытом в торговле на рынке Форекс и пока не уверены в собственных силах, лучше отказаться от торговли на боковом участке. Также многие игроки попадают в распространенную ловушку, при которой тренд уходит в сторону и возникает вопрос – как пережить флет, чтобы сохранить заработанные деньги.
Есть и еще одна важная особенность. Если боковое движение наблюдается по одной валютной паре, это совершенно не означает, что его нужно переносить и на другие валюты. Они в данной ситуации, напротив, могут показывать продолжающийся тренд.

Что делать при боковом тренде

Для того чтобы трейдер мог достойно выйти из бокового тренда и не попасть на пробой, ему достаточно воспользоваться простым и понятным приемом. Ордер для покупки и продажи стоит выставить за пределы ценового канала. Тем самым активный ценовой показатель окажется в зоне отложенного приказа, и игрок сможет получить дополнительную прибыль. Если следовать данному примеру, флетовая система и при demo trading окажется отдельной методикой.

Правила торговли на боковом тренде

Основная проблема, присущая боковому тренду – низкий уровень волатильности. Поэтому резких понижений или повышений валютных котировок игроку ждать не стоит. И если вы желаете избежать денежных потерь на боковом тренде, просто следуйте четырем простым правилам:
  1. Всегда выставляйте стоп-лоссы. После канального прорыва в большинстве случаев наступает сильный тренд, способный принести вам серьезные потери.
  2. Перестаньте торговать, если временной интервал затягивается.
  3. Не входите на рынок, если волатильность остается ниже 50 пунктов. В этом случае лучше предпочесть работу с отложенным ордером.
  4. Ориентируйтесь по сигналам индикатора флета.
Советники и индикаторы для работы во флетах

Заработать на сделке трейдер сможет лишь при умении быстро вычислять значения выходящей из бокового коридора цены. Для этого ему могут потребоваться эффективные осцилляторы и индикаторы, которые предоставляют форекс broker.

Опытные игроки советуют попробовать работу с PulseFlat. Здесь цветом отмечены линии, характеризующие ситуацию на рынке. Если линия становится зеленой, значит, началась боковая зона. Желтый цвет указывает на наличие тренда. Попробуйте поработать с ним в своем аккаунте, освоение займет считанные минуты, а польза от него окажется неоценимой.

Еще один эффективный индикатор – iVAR. Он похож на зигзаг и также способен указывать игроку на наличие бокового тренда. Для этого стоит просто следить за его уровнем.

Среди советников стоит рассмотреть вариант использования системы FlatCatcher. Она прекрасно тестируется и настраивается под запросы каждого трейдера.

Как видите, соблюдение определенных правил и условий позволяет успешно торговать и на таком запрещенном участке, как флет. Но все же риск на этом этапе сохраняется на довольно высоком уровне и если вы пока не готовы подвергать ему собственные инвестиции, лучше все же дождаться тренда, а полученную информацию использовать лишь в крайних случаях, когда приходится спасать заключенную сделку.
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