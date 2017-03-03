Asus против Samsung - какой планшет лучше

Устройства обоих производителей могут похвастаться качественной сборкой и современной производительностью.
Однозначно ответить на вопрос о выборе нельзя, ведь у этих производителей существует множество моделей под разные потребности и для разных бюджетов. Мы возьмем по две модели, входящие в топы продаж: бюджетного варианта и более дорогостоящего.
Бюджетный сектор
Планшет Asus
имеет в наличии больше бюджетных вариантов, чем Samsung. Говорит это о том, что компании делают разный упор на бюджетный сектор.
Одна из самых оптимальных бюджетных моделей — ASUS ZENPAD7 3G 16GB — обойдется чуть дороже, чем одна из самых популярных у Samsung — GALAXY TAB 3 LITE 7.0 3G VE.
Эта модель ASUS может предложить:
диагональ 7 дюймов;
оперативную память 1024 Мб, встроенную — 16 Гб;
4 ядра;
процессор 1.2 ГГц
При этом, у Samsung GALAXY TAB 3 LITE 7.0 3G VE с техническими данными дела обстоят так:
диагональ 7 дюймов;
оперативную память 1024 Мб, встроенную — 8 Гб;
4 ядра;
процессор 1.3 ГГц
Оба планшета мультизадачны и показывают неплохую производительность с казуальными играми.
Более дорогие модели
Планшет Samsung
представляем моделью GALAXY TAB A 10.1 16GB LTE. Матовая поверхность оберегает устройство от отпечатков пальцев.
Планшет имеет стильный дизайн. Может быть использован в качестве телефона. Характеристики:
10.1 дюймов диагональ;
8 ядер;
процессор 1.6 ГГц;
оперативная память 2048 Мб;
ОС Android 6 версии
Представитель Asus по популярности продаж в данном сегменте — ASUS TRANSFORMER BOOK 32+500GB T100. Модель также выделяется своим дизайном и возможностью работы с клавиатурой. По техническим параметрам Asus несколько уступает:
10.1 дюймов диагональ;
4 ядра;
процессор 1.33 ГГц;
оперативная память 2048 Мб;
ОС Windows 10 Home
Для сравнения были представлены одни из самых популярных моделей в своем сегменте. Кому отдать предпочтения каждый решает сам.
Заряд батареи
Оба устройства имеют хорошие показатели автономной работы. Для максимально долгой эксплуатации планшетов даже в активном режиме, рекомендуется использовать power bank
.
Эта портативная зарядка не даст планшету разрядиться, также её комфортно носить с собой. Есть модели с разным количеством заряда батареи, выбирать стоит исходя из своих потребностей.