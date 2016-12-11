Анализ на рынке форекс

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ строится на политических и экономических новостях, которые оказывают косвенное влияние на изменение валютных курсов. По сути, аналитическая работа сводится к тому, чтобы предусмотреть, какое именно та или иная статья имеет значение для денежной единицы данной страны. Но в этом и кроется вся сложность фундаментального анализа, ведь одно дело – выяснить направление движения курсов валют, а совсем другое – определить, на сколько эти курсы вырастут или упадут. Здесь приходится не только выяснять, как новость влияет на экономическую ситуацию, но и как ее будут компенсировать другие информационные поводы, которые постоянно всплывают в средствах массовой информации.

Поэтому, если вы намерены добиться успеха в торговле, используя при этом принципы фундаментального анализа, придется иметь четкое понимание того, как именно его составляющие влияют на состояние валютного рынка. А составляющих здесь совсем немало:

учетные ставки Центробанков;

политическая обстановка;

экономический курс;

степень роста экономики;

инфляция;

состояние рынка труда;

конкурентоспособность продукции;

показатели торгового баланса;

настроение инвесторов и потребителей;

положение рынка недвижимости;

платежеспособность государства и другие факторы.

С данными по фундаментальному анализу приходится всегда быть предельно осторожными, поскольку они постоянно переоцениваются и пересматриваются. А оценивая данные, приходится сравнивать текущие значения индексов со значением в прошедшее время, анализировать происходившие экономические процессы и динамику за большие промежутки времени. При этом доступ к необходимым данным имеется далеко не у всех. Поэтому приходится обладать хорошо развитыми аналитическими способностями, чтобы сопоставлять информацию и те последствия, к которым она в дальнейшем может привести на forex reglementat.

Технический анализ

Для проведения технического анализа используются графики и технические индикаторы. Стоит отметить, что этот способ прогнозирования лучшим образом себя зарекомендовал на рынке Форекс и успешно применяется большинством трейдеров на протяжении последних десятилетий. Именно с помощью многочисленных инструментов трейдеры с высокой точностью способны определять дальнейшее направление движения котировок и возможные цены на валюту в ближайшее время.

Главным достоинством технического анализа является его универсальность. Т.е. вы можете использовать одинаковые принципы, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, вплоть до нескольких недель.

Анализ по трем аксиомам

Этот тип анализа, как следует из названия, основывается на трех основных аксиомах:

1. Цены движутся в определенном направлении и любое изменение этого направления можно считать трендом. Он может идти вверх, вниз или вбок. При этом трейдер должен заранее определять тренд еще на стадии его формирования, чтобы в дальнейшем максимально точно следовать ему до очередного изменения.

2. Рынок учитывает все факторы, которые отражаются в цене на его товары.

3. Рынок имеет хорошую память, поэтому история с определенной периодичностью повторяется, но законы, влияющие на этот рынок, остаются неизменными.

Самый выгодный вид анализа

Каждый вид анализа обладает собственными достоинствами и недостатками, однако вам придется определить, какой конкретно стиль работы с торговой платформой metatrader 4 и международным финансовым рынком Форекс подходит вашим предпочтениям и особенностям. В то же время, большинству трейдеров гораздо лучше дается торговля при совмещении технического и фундаментального анализа.

Безусловно, такой подход требует колоссальных усилий и не все способны после тяжелого умственного труда еще и успешно вести торговлю. Но если в случае с фундаментальным анализом вы ищете причину, которая вызвала конкретную ситуацию, то при техническом анализе идете с другого конца – наблюдаете поведение изменяющегося курса. Поэтому два вида анализа дополняют успешно друг друга и при грамотном использовании сводят все риски к минимуму.