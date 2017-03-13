Как правильно закрывать позиции на рынке Форексе

Новичкам, еще не успевшим освоиться в процессе торговли, достаточно сложно понять, как правильно подобрать точку входа и когда можно закрывать сделку. Однако без этих знаний риск получения убытков многократно возрастает, к тому же из-за неправильной установки ордера стоп-лосс не получится добиться максимальной доходности и ограничить собственную жадность. На самом же деле, для нахождения правильной позиции на рынке ミルトンマーケッツ
не требуется каких-то особенных знаний и навыков. Достаточно просто контролировать публикацию экономических новостей, держать во внимании сигналы от технических индикаторов и использовать другие методы для выяснения оптимальной точки входа и выхода.
Но даже если вы заполучили подходящий инструмент для определения точки входа, ничего страшного не случится, если в процессе торговли вы пропустите несколько подходящих моментов для заключения сделки. Гораздо хуже, если вы пропустите момент выхода, поскольку в этом случае придется понести потери, что, в конечном счете, еще больше приблизит вас к сливу депозита.
Из-за нестабильности, высокой волатильности и непредсказуемости валютного рынка Форекс выбор подходящих точек входа и выхода уже не кажется столь банальным занятием даже для опытных игроков. И нет никакой взаимосвязи между теми приемами и методами, которые используются вами сейчас, с теми действиями, которые в последующем придется предпринимать в другом временном интервале. Трейдеру приходится изменять свою стратегию в соответствии с добавлением новых вводных на финансовом рынке, публикации важных экономических и политических событий.
Для того чтобы вы имели представление о том, как следует вести себя при заключении и закрытии сделки, приведем достаточно простой пример. Торгуя валютной парой EUR/USD, на цене в 1,256, вы можете достаточно легко высчитать подходящий уровень сопротивления и поддержки. Пускай он будет, соответственно, 1,2615 и 1,2495. В соответствии с этим стоп-лосс устанавливается предусмотрительным игроком на позиции 1,2630, а тейк на позиции 1,2500. Неважно, собираетесь вы удерживать эту позицию в течение одного дня или на протяжении трех суток, главное, своевременно ее закрыть, чтобы не допустить убытков и обеспечить желаемую прибыль.
Опытный 海外fx業者
, убедившись, что сделка заключена правильно, все равно продолжает отслеживать позицию, корректируя по необходимости ордеры на выход. Причем, они должны постоянно ужесточаться, опираясь на текущие новости и события в финансовом мире. Как правило, стоп-лоссы снижаются в ходе торговой сессии, если игрок сомневается в сохранении доходности. Если же прибыль постепенно растет, стоп-лосс стоит подвинуть максимально близко к точке входа, сохраняя при этом оптимальное соотношение в балансе между осторожностью и жадностью.
Важно понимать, что со временем прибыльность по сделке ограничивается, а лосс должен сокращаться. Особенно осторожным следует быть с ордерами на выход при хаотичном настроении рынка, поскольку в такой ситуации извлекать прибыль становится гораздо тяжелее.