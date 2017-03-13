

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Как правильно закрывать позиции на рынке Форексе

Своевременное закрытие позиций – важнейший навык для трейдера, который позволяет ему предотвращать многочисленные убытки и обеспечивать высокую доходность. Но для того, чтобы умело управлять позициями и ордерами, игрок должен грамотно принимать решение по выбору точек входа и выхода, установке ордеров тейк-профит и стоп-лосс. И если вы намерены добиться высокой доходности на международном валютном рынке, уделите время изучению данного вопроса и используйте полученные навыки на практике.