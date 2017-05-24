Три отличия профессионала от "обычного" трейдера

На Форекс приходят разные люди. Кто-то, воспринимая валютный рынок, как своеобразное казино, пытается обогатиться за счет фортуны, кто-то оказался в заблуждении, не сумев в итоге реализовать свои инвесторские амбиции. Есть здесь невежественные новички, постоянно сливающие депозиты и другие «персонажи», у которых периоды убытков сменяются неожиданными взлетами. Однако, среди всех категорий участников спекулятивных отношений, есть небольшая группа трейдеров, которые зарабатывают значительные суммы себе на жизнь торговлей. Это – профессионалы, сумевшие добиться успеха и раскрывшие основные тайны прибыльной торговли.
Для того, чтобы перейти в разряд профессиональных игроков, вам потребуется обладать определенными качествами, которые приобретаются в процессе самостоятельного обучения на демо счет форекс
и наработки практического опыта. У среднестатистического трейдера данных качеств нет, поэтому он и не может пока рассчитывать на успех. Давайте же рассмотрим ключевые особенности профессионального игрока:
1. Информированность.
Профессионалы знакомы с рынком, на котором они ведут торговлю и прекрасно понимают, когда и какую лучше использовать информацию для анализа. Ведь если, например, вы решите стать хирургом, для этого придется немало учиться и практиковаться в данной сфере. Та же ситуация и с рынком Форекс, где вам придется иметь полное представление о законах работы рынка и причинах, по которым может двигаться ценовой график.
Таким образом, для успешной торговли вам потребуется как фундаментальная, так и техническая информация, а также умение ею правильно пользоваться. С данными методами и налаженным тестированием профессиональные игроки быстро достигают успехов.
2. Менталитет
Профессионалы не поддаются эмоциям и всегда делают рациональные поступки. Зачастую эмоции в торговой практике занимают незначительную роль, поскольку именно они становятся причиной глупых ошибок и последующей потери крупных сумм.
В то же время, обычный трейдер позволяет себе проявлять губительные эмоции, среди которых особенно часто встречаются:
• Страх перед упущенными возможностями.
• Страх потери собственного депозита.
• Излишняя жадность.
• Нетерпение.
Это лишь часть из набора эмоций трейдера, которые в комплексе воздействуют на его мозг во время торговли на форекс
и не позволяют добиваться желаемых результатов. Неопытные трейдеры очень часто поддаются на подобную эмоциональную торговлю, особенно когда на рынке наступает период сильной волатильности.
3. Перспективы рынка
Профессиональный игрок прекрасно чувствует и знает, что собираются делать другие трейдеры. Для этого он просто ведет наблюдение за рынком и рассчитывает его перспективы
Примите во внимание данные особенности профессиональных трейдеров и со временем вы сможете сами стать одним из них.