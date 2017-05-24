

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Три отличия профессионала от "обычного" трейдера

Кто эти люди, которые сумели «оседлать» рынок Форекс и получают с него постоянный и высокий доход? Почему в это время еще больше людей терпят убытки, кто они такие? Если вы сумеете найти ответы на данные вопросы, скорее всего, они помогут вам стать успешным трейдером и значительно улучшить собственную торговлю.