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Три отличия профессионала от "обычного" трейдера

Три отличия профессионала от &quot;обычного&quot; трейдера
24 мая 2017
Кто эти люди, которые сумели «оседлать» рынок Форекс и получают с него постоянный и высокий доход? Почему в это время еще больше людей терпят убытки, кто они такие? Если вы сумеете найти ответы на данные вопросы, скорее всего, они помогут вам стать успешным трейдером и значительно улучшить собственную торговлю.
На Форекс приходят разные люди. Кто-то, воспринимая валютный рынок, как своеобразное казино, пытается обогатиться за счет фортуны, кто-то оказался в заблуждении, не сумев в итоге реализовать свои инвесторские амбиции. Есть здесь невежественные новички, постоянно сливающие депозиты и другие «персонажи», у которых периоды убытков сменяются неожиданными взлетами. Однако, среди всех категорий участников спекулятивных отношений, есть небольшая группа трейдеров, которые зарабатывают значительные суммы себе на жизнь торговлей. Это – профессионалы, сумевшие добиться успеха и раскрывшие основные тайны прибыльной торговли.
Для того, чтобы перейти в разряд профессиональных игроков, вам потребуется обладать определенными качествами, которые приобретаются в процессе самостоятельного обучения на демо счет форекс и наработки практического опыта. У среднестатистического трейдера данных качеств нет, поэтому он и не может пока рассчитывать на успех. Давайте же рассмотрим ключевые особенности профессионального игрока:
1.    Информированность.
Профессионалы знакомы с рынком, на котором они ведут торговлю и прекрасно понимают, когда и какую лучше использовать информацию для анализа. Ведь если, например, вы решите стать хирургом, для этого придется немало учиться и практиковаться в данной сфере. Та же ситуация и с рынком Форекс, где вам придется иметь полное представление о законах работы рынка и причинах, по которым может двигаться ценовой график.
Таким образом, для успешной торговли вам потребуется как фундаментальная, так и техническая информация, а также умение ею правильно пользоваться. С данными методами и налаженным тестированием профессиональные игроки быстро достигают успехов.
2.    Менталитет
Профессионалы не поддаются эмоциям и всегда делают рациональные поступки. Зачастую эмоции в торговой практике занимают незначительную роль, поскольку именно они становятся причиной глупых ошибок и последующей потери крупных сумм. 
В то же время, обычный трейдер позволяет себе проявлять губительные эмоции, среди которых особенно часто встречаются:
•    Страх перед упущенными возможностями.
•    Страх потери собственного депозита.
•    Излишняя жадность.
•    Нетерпение.
Это лишь часть из набора эмоций трейдера, которые в комплексе воздействуют на его мозг во время торговли на форекс и не позволяют добиваться желаемых результатов. Неопытные трейдеры очень часто поддаются на подобную эмоциональную торговлю, особенно когда на рынке наступает период сильной волатильности. 
3.    Перспективы рынка
Профессиональный игрок прекрасно чувствует и знает, что собираются делать другие трейдеры. Для этого он просто ведет наблюдение за рынком и рассчитывает его перспективы
Примите во внимание данные особенности профессиональных трейдеров и со временем вы сможете сами стать одним из них.
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