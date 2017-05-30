

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лучшие способы торговли для новичков на рынке Форекс

​Существует немало различных вариантов торговли на валютном рынке Форекс. Отличия между ними могут быть существенными, достаточно вспомнить про системный трейдинг, основанный на техническом анализе и интуитивный, в котором во внимание принимается лишь практический опыт самого трейдера.