Лучшие способы торговли для новичков на рынке Форекс

Простые способы торговли для новичков
Для начала заметим одну важную особенность – для того чтобы зарабатывать на Форексе достаточно денег, вовсе не обязательно иметь крайне сложную стратегию. Успешная торговля возможна и с простыми стратегиями, ведь главным критерием является, в первую очередь, надежность.
Вот основные отличия простых торговых методов от сложных стратегий:
- меньшая прибыльность;
- возможность работы с ограниченным количеством финансовых инструментов;
- простое устройство и меньшая требовательность к навыкам и знаниям.
Профессиональные игроки на bourse virtuelle
торговле могут пользоваться сразу несколькими системами, включая те методики, которые будут описаны в нашей статье. Это в очередной раз доказывает, что простая стратегия трейдинга не обязательно является синонимом плохой.
На протяжении многих лет стабильно держит планку популярности эффективная методика «Мартингейл и усреднение». Данный принцип прослеживается в большом количестве ручных и автоматических торговых систем, которыми, в том числе, пользуются и профессиональные трейдеры. Главные достоинства данного метода – простота и эффективность.
Мы не призываем брать данную торговую стратегию за основу на весь период торговой деятельности. Постепенно, приобретая практический опыт и новые знания, вы сможете выбрать для себя и более прибыльную стратегию, но на начальном этапе найти новичку что-то лучшее будет проблематично. Еще одним преимуществом данной стратегии является то, что ее можно совмещать и с другими способами торговли.
Второй по счету в рейтинге стратегий для новичков является «новостной трейдинг». О влиянии экономических новостей на курсы валют знают даже в школе. Так почему бы трейдерам не воспользоваться данной возможностью для достижения своих спекулятивных целей? Все что при этом нужно – периодически заглядывать в экономический календарь и узнавать о времени выхода очередной экономической новости. Здесь вы найдете не только расписание публикаций, но еще и степень значимости каждого события. Определяйте наиболее влиятельные новости и в соответствии с ожиданиями делайте ставки.
Третий способ торговли, который одновременно можно назвать самым лучшим – это работа по тренду. Эффективен этот метод трейдинга как для новичков, так и для профессионалов. Десятилетиями трейдеры работали по этой стратегии, каждый раз убеждаясь, что тренд скорее будет продолжаться, чем сменит свое направление.
Но для того, чтобы воспользоваться этой методикой новичку, ему стоит приобрести определенные навыки в торговле на forex
, чтобы научиться давать объективную оценку реальной ситуации на рынке. Для этого можно взять себе на вооружение различные индикаторы или другие инструменты.
Как видите, указанные способы действительно являются подходящими для начинающего игрока на международном валютном рынке Форекс. Их общее преимущество заключается еще и в том, что применять их можно одновременно, достигая тем самым максимальной эффективности и минимизируя риски. Если же вы собираетесь стать профессионалом и добиться серьезных результатов, лучше все же постепенно изучать каждый метод в отдельности, чтобы отточить торговлю по каждому инструменту до совершенства.