Эффективные методы управления денежными средствами

Среди методов для управления капиталом стоит выделить наиболее эффективные.



1. Инвестировать стоит деньги, относящиеся к рисковому капиталу.



Очень многие игроки, надеясь приумножить свои сбережения, используют их для торговли на валютном рынке Форекс. Но при этом некоторые одновременно вынуждены выплачивать большие суммы по ипотечным кредитам или имеют неоплаченные счета. Подобное поведение является в высшей степени безрассудным, поскольку рисковая торговля не дает никаких гарантий успеха и зачастую даже трейдеры с многолетним опытом вынуждены терпеть убытки.

Единственный верный способ, как стоит инвестировать средства в Форекс – это использование рискового капитала, потеря которого не отобразится негативно на вашем общем финансовом положении, поскольку эти средства не задействованы в планах и не предназначались для иных целей.



2. Управление рисками с использованием стоп-лоссов.



В случае, если вы начинаете терпеть убытки, следует прекратить торги, для того чтобы сберечь оставшиеся средства на счете. Ведь давно известно, что рынок Форекс отличается высокой неустойчивостью конъюнктуры, в результате чего трейдер может нести ощутимые потери, если уже начал проявляться негативный тренд. Поэтому игроки должны всегда грамотно управлять рисками, дабы не совершать иррациональные поступки, которые могут негативно сказаться на вашем состоянии. Лучшим инструментом в этом случае станет ордер стоп-лосс, который должен использовать в торговле абсолютно каждый трейдер.

Не забывайте поддерживать тесный контакт и с вашим polski broker forex, который также заинтересован в прибыльности вашей торговли.

3.Накопление прибыли в случае выигрыша.



Если наметился прибыльный тренд, игроку следует наращивать свой капитал, откладывая приобретенные средства на депозите или отправляя их на вывод. Был замечен и еще один интересный факт – если вы определили для себя неприкосновенную сумму, терять которую крайне нежелательно, прибыль начинает приходить автоматически. В то же время, многих трейдеров начинает пугать увеличивающаяся сумма на счете и они начинают теряться, делать рисковые ставки и в итоге лишаются ее. Поэтому умение обращаться с деньгами и, в особенности, с крупными суммами – это также важное искусство.



4. Ограничьте агрессивную торговлю.



Уровень риска – это главный краеугольный камень для трейдера, поскольку именно от него зависит успешность вашей торговли и скорость, с которой вы можете нести потери или получать прибыль. Поэтому, если вы начинаете агрессивную торговлю, риск потери всего портфеля многократно возрастает. Подумайте, возможно, стоит снизить напор и попробовать более размеренную тактику торговли. А если все же хочется получить дозу адреналина от торговли – используйте для этой цели konto demo forex, на котором риск потерять ваши реальные сбережения отсутствует.



5. Кредитное плечо должно быть минимальным.



Форекс привлекателен в первую очередь благодаря своей маржинальной торговле. Однако большое кредитное плечо при неумелом обращении может стать причиной и ощутимых финансовых потерь для игрока. Поэтому, даже если вы ведете весьма успешный трейдинг, применение крупных коэффициентов может в кратчайшие сроки вызвать серьезный отток средств с баланса. Поэтому не забывайте должным образом контролировать риск портфеля и использовать приемлемый уровень кредитного плеча.



6. Жадность не подходит для рынка нестабильной валюты.



Для финансового мира такая черта характера, как жадность, является скорее преимуществом, нежели недостатком. Однако даже на Форексе в некоторых случаях подобное отношение к капиталу может оказать негативное влияние. Зачастую игроки соблазняются манящими доходами и перестают контролировать собственные эмоции. Угадать результат такого поведения довольно легко – игрок совершает рискованные ошибки и его доходы начинают уверенно сокращаться, вплоть до полной потери депозита.

Как видите, управление денежными средствами – один из важнейших элементов в торговле на международном финансовом рынке и если вы его освоите в полной мере, можно не сомневаться в скором достижении успеха и улучшении вашего благосостояния.