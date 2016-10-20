Демо-счет - первый шаг к стабильному заработку

Что такое демо-счет?



Демо-счет – это ваша возможность избежать участи тысяч людей, для которых первый опыт работы с торговлей валютами оказался неудачным. На виртуальном счете находится баланс из таких же виртуальных денег, которые не нужно возмещать в случае потери. Но и забрать их даже при положительных результатах торгов не получится. Зато вы можете использовать все функции торговой платформы MetaTrader 4, без риска потерять вложенные инвестиции.

Торговля на демонстрационном счете должна стать для каждого трейдера обязательной начальной подготовкой, для того чтобы последующий заработок был осмысленным и стабильным. Специалисты из Admiral Markets любезно оснастили платформу различными помощниками – советниками, индикаторами, которые уже могут вами быть опробованы на практике без риска – запускайте их на демо-счете, проверяйте свои стратегии и системы и только потом переносите этот опыт на реальный аккаунт.



Отличия демо счета от реального



Несмотря на практически 100% сходство между реальным и forex practice account, между ними можно найти незначительные отличия.

Итак, иногда у разных брокеров могут немного отличаться котировки, что объясняется разницей в приоритетах обработки счетов. Но разница эта, как правило, появляется на пятом или четвертом знаке после запятой, поэтому оказать существенное влияние на результат ваших торгов она вряд ли сможет.

Также стоит быть готовым к некоторым задержкам в исполнении сделок на реальных счетах, в то время как виртуальные аккаунты предоставляют конечный результат практически мгновенно. Кроме этого, на виртуальном аккаунте практически отсутствуют проскальзывания и реквоты. Справедливости ради, стоит отметить, что отличия подобного плана заметят скорее опытные трейдеры, поскольку новички совершают в большинстве случаев несколько операций в день и для них секундные задержки особой роли не играют.



Открытие демо-счета



Для того чтобы зарегистрировать демонстративный счет, достаточно нажать в торговом терминале MetaTrader 4 окно «Открыть счет», после чего перед вами появится регистрационное поле. Успешное заполнение всех разделов и отправка данных занимает, как правило, не более двух минут, после которых на вашем ящике уже можно ожидать письмо с указанием логина и пароля для входа в личный кабинет.

Почему на демо-счете проще выигрывать, чем на реальном аккаунте?

Опытные игроки, не первый год работающие с forex and cfd, могут привести массу примеров, когда новички, на скорую «набившие руку» с демонстрационным счетом, очень быстро сливали свои первые реальные депозиты. Причиной тому, как правило, становились психологические отличия в работе с реальными и виртуальными деньгами. Ведь новичок зачастую воспринимает демо-счет не как тренажер, а как своеобразную игру, где можно распоряжаться огромными суммами без последствий для собственного бюджета. В результате, вместо того, чтобы получать необходимую практику в торговле, ответственно относиться к каждому шагу на рынке, начинающие трейдеры по привычке начинают бездумно заключать высокорисковые сделки, впервые ощущают влияние таких психологических факторов, как волнение, страх и азарт. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что даже после потрясающих успехов с демо-счетом, трейдер начинает терять деньги в реальности.



Значение демо-счета для трейдера



Таким образом, несмотря на имеющиеся нюансы в психологии торговли между двумя счетами, демонстрационный аккаунт все равно должен присутствовать в процессе подготовки каждого трейдера. Ведь именно благодаря ему можно безболезненно тестировать и отрабатывать новые стратегии, обучаться работе с советниками и индикаторами, грамотно производить фундаментальный и технический анализ, совершать ошибки и тут же их исправлять.