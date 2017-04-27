PrimeBroker: настала новая эра инвестиционного трейдинга

В середине апреля текущего года на Форекс-рынке произошло знаменательное событие. PrimeBroker
, небезызвестная инновационная Форекс-компания стала владельцем ГК Privatefx, компании, которая за время своего существования показала себя в качестве одной из наиболее динамично развивающихся компаний на рынке. Вышеуказанное слияние вызвало огромное количество вопросов у трейдеров и инвесторов относительно того, каким образом оно может отразиться на работе и получении прибыли. Ответ на эти вопросы дали аналитики издания «Биржевой Лидер».
Ключевая цель – усиление Privatefx.
Большинство людей воспринимают поглощение или же слияние компаний в качестве способа, при помощи которого можно решить существующие у компании финансовые проблемы. Однако, когда дело заходит о компаниях PrimeBroker и Privatefx, трейдеры и инвесторы должны понимать, что указанная ситуация является совершенно противоположной общественно принятому мнению. Аналитики, объективно оценивая нынешнее финансовое состояние Privatefx, не заметили ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на наличие у компании даже малейших проблем как в финансовом, так и в техническом плане. Более того, прогнозы относительно развития вышеуказанной компании с самого ее основания были оптимистичными и, естественно, пророчили ей великое будущее на рынке.
Сейчас же ничего не изменилось. Если же и произошли какие-либо изменения, то исключительно в лучшую сторону. Руководство компании Privatefx развивало полностью самодостаточный бизнес, который бы являлся привлекательным как для инвесторов, так и для трейдеров. Относительно будущего компании ходило немало слухов и большинство из них лишь подтверждали огромные шансы на светлое будущее. Так, к примеру, наиболее распространенным был слух относительно того, что в недалеком будущем компания сможет объединить под единой крышей все ключевые ресурсы рынка Форекса, при этом оставив всех своих сильнейших конкурентов далеко позади.
Ценность Privatefx можно определить тремя ее главными качествами, которые, как магнит, только притягивают все новых и новых людей:
1. Наилучшие условия для инвестирования и трейдинга на рынке;
2. Наилучшие технологии;
3. Высококлассные специалисты.
Согласно утверждениям экспертов, последний пункт является наиболее важным, поскольку именно люди с их опытом и багажом знаний – тот капитал, не имея который невозможно достичь даже десятой доли успеха компании PrivateFX. Высококвалифицированные специалисты создали своеобразную инвестиционную платформу, включающую в себя огромное разнообразие ресурсов: ПАММ-счета, счета «Активный инвестор», индексы с плечом. Именно менеджеры компании и обеспечили наилучшие на Форексе условия инвестирования и торговли. Как результат, компанией заинтересовалось немалое количество успешных трейдеров, желающих попробовать себя в управлении многомиллионным капиталом.
Понадобилось мало времени, чтобы дать экспертам возможность сделать вывод: PrivateFX постепенно собирает под собой все большее количество управляющих трейдеров. Одновременно с этим, компания предлагает различные инновационные бизнес-разработки, которые открывают новые возможности не только для инвесторов, но и для управляющих трейдеров.
Естественно, инвесторам нужно все пощупать собственными руками, однако когда первые вложения за короткий промежуток времени начали расти как на дрожжах, объемы капиталов, которые инвесторы отдают в автокопирование трейдерам
PrivateFX, тоже начали расти в геометрической прогрессии. Видя успех своих же коллег, в компанию начало приходить все большее количество инвесторов с капиталами, которых так ждали брокер и управляющие трейдеры.
Руководитель компании Артем Паламарчук, в ходе интервью отметил, что PrimeBroker с целью минимизирования внебиржевых угроз или человеческого фактора предварительно проверяет уровень профессионализма трейдера, его опыт, навыки, психологические факторы устойчивости при работе с деньгами инвесторов. Пройдя серьезный отбор, управляющий попадает в специальный рейтинг, из которого наши клиенты-инвесторы выбирают «своего» трейдера, вкладывая в его счета денежные средства.