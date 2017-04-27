

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter PrimeBroker: настала новая эра инвестиционного трейдинга

Суть глобализации современного мира заключается, в основном, не только в разделении труда, но и в концентрации капитала. Такого рода картину можно увидеть, когда успешные корпорации становятся владельцами не менее успешных и перспективных компаний. Основной целью корпораций, при таком развитии событий, является подача нового толчка компаниям для развития, что приносит лишь положительные эмоции многочисленным клиентам, которые получают доступ к совершенно новым услугам и сервисам.