Выходные в Днепре: топ 10 достопримечательностей

Маршрут на выходные

За 2–3 дня в Днепре можно ознакомиться с главными достопримечательностями и проникнуться атмосферой динамичного и романтичного города. Большинство удивительных мест сосредоточено на правом берегу Днепра ― вдоль проспекта Дмитрия Яворницкого и Сичеславской набережной.

Знакомство с городом можно начать со здания железнодорожного вокзала, открытого еще в 1884 году. С Вокзальной площади можно сразу переместиться на Аллею влюбленных по улице Столярова. Здесь находятся знаменитые медный рушник и фонтан «Купидон» ― место для любовных признаний. Неподалеку находится один из старейших в Украине театров ― Днепровский академический театр драмы и комедии (бывший Академический театр русской драмы им. М. Горького). Далее ― парк Лазаря Глобы с красивыми аллеями, скульптурами, настоящим озером и детской железной дорогой.

По пути от парка к центру города стоит заглянуть на Аллею художников, Театральный бульвар, Европейскую площадь. В самом центре Днепра установлена французская карусель, стилизованная под старинный аттракцион. Первый день в Днепре лучше завершить прогулкой по знаменитому Екатеринославскому бульвару.

Путешествие на Монастырский остров и фотосессия на Сичеславской набережной, как правило, занимают целый день. Этим местам стоит посвятить второй выходной. Если поторопиться, можно успеть и на смотровую площадку в парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, откуда открывается красивый вид на вечерний Днепр.

Посуточное жилье вблизи основных достопримечательностей

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Выбирать квартиру стоит в районе, через который проходит предложенный выше маршрут. Оптимальный вариант ― правый берег Днепра, Центральный район, где сосредоточены главные туристические объекты.

Туристам, приехавшим на поезде, целесообразно снять квартиру в Днепре посуточно возле железнодорожного вокзала. Такие путешественники сразу оказываются в отправной точке маршрута и тратят минимум времени на обратную дорогу из арендованной квартиры к вокзалу. Бюджетные помещения в этом районе ― это хостелы от 165 грн/сутки и однокомнатные квартиры от 240 грн/сутки. Двухкомнатная квартира обойдется в 400 грн/сутки и дороже.

Элитные апартаменты сосредоточены в престижном микрорайоне возле ТРЦ «Мост-Сити». Суточная стоимость проживания в двухкомнатной квартире премиум-класса превышает 1700 грн, в трехкомнатной ― 2200 грн. На портале предложений посуточной аренды Dobovo.com/ru есть и недорогие варианты жилья в этом районе. Эксклюзивная цена «двушки» с новым современным ремонтом ― 580 грн. Это самая выгодная стоимость из предлагаемых хозяевами в этой части города.