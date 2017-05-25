Мода "прошлась" по сережкам: актуальные модели сезона весна-лето

Главный принцип ― массивность

Сережки должны быть заметными издалека, причем не из-за яркого блеска или необычного оттенка, а из-за размера и формы. Свисающие до плеч сережки-люстры, кисти, кольца большого диаметра ― элемент этностиля. Эти модели выглядят очень женственно, особенно на фоне перекликающегося с цыганскими мотивами стиля бохо.

Предельная асимметрия

Двумя одинаковыми сережками сложно удивить. Другое дело ― серьги разного размера, формы и даже оттенка. Дизайнеры предлагают носить всего одну свисающую до плеча сережку. Ее вид не имеет значения ― это могут быть перья, листья, абстрактные фигуры, причудливые переплетения геометрических линий. Модно носить и одну кафу. Этот тренд направлен на то, чтобы сделать акцент на индивидуальности, особенном стиле и безупречном вкусе.

Пусеты остаются

Эта новость, несомненно, радует сторонниц классического и делового стилей одежды. Выбирать их нужно под цвет глаз. Это визуально увеличивает их, придает блеск и подчеркивает взгляд. Светловолосым дамам подходят пусеты нежных оттенков. Брюнеткам стоит надевать сережки-гвоздики с темными камнями.

Растительные мотивы

Чаще это цветы, листья, букеты из серебра с вставками из самоцветов. Такие сережки надевают на работу и по случаю. В каталоге http://925.com.ua/ ― огромный выбор таких моделей с эмалью, жемчугом, натуральными камнями, бриллиантами. Оригинально смотрятся зверушки, птички. Это вариант для подростков, молодежи или вечеринок в кругу друзей.

Серебро правит бал

Материал, из которого сделано украшение, в некоторых случаях играет гораздо более важное значение, чем оттенок камней или другой декор. В моде по-прежнему остается серебро. Серебряные серьги на 925.com.ua ― это всегда модные модели. Стилисты, формируя каталог, неукоснительно следуют модным тенденциям и требованиям потребительского спроса. Поэтому здесь представлены и ультрамодные, и классические украшения.

Подбираем сережки правильно

Изначально сережки нужно подбирать по форме, а уже потом ― по оттенку. Очертание украшения должно противоречить овалу лица. Удлиненные свисающие модели идут круглолицым. Круглые серьги смягчают черты и делают пропорциональным вытянутое лицо. Они и треугольные модели подойдут к квадратной форме лица.

Немаловажен размер мочки уха. Если она небольшая, выбирайте чуть удлиненные украшения. Отвлечь внимание от мясистой мочки помогут плоские сережки. На тонкую нежную мочку нужно надевать ажурные легкие сережки. Эти правила помогут подобрать серьги даже без примерки, в том числе и в интернет-магазине.