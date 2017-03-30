

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мощные смартфоны, которые вы не могли пропустить

Все знают о флагманах крупных брендов, таких как Apple или Samsung. Иногда достойные модели других производителей не получают достаточно широкой популярности. Далеко не все люди, далекие от мира мобильных технологий, о них знают или вообще слышали.