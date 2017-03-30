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Мощные смартфоны, которые вы не могли пропустить

Мощные смартфоны, которые вы не могли пропустить
30 марта 2017
Все знают о флагманах крупных брендов, таких как Apple или Samsung. Иногда достойные модели других производителей не получают достаточно широкой популярности. Далеко не все люди, далекие от мира мобильных технологий, о них знают или вообще слышали.
Надеемся, мы исправим ситуацию, рассмотрев в качестве примера достойные модели.

Мощная производительность и стабильность

Телефоны Сони, такие как Sony Xperia X Dual F5122, нельзя назвать бюджетными. Но то, что вложили в них разработчики на этапе производства, полностью оправдывает подобные затраты. Телефон с мощным процессором идеально подходит для ежедневной эксплуатации длительное время.

Его возможности окажутся полезными не только в работе, за ним можно отдохнуть, просмотрев фильм с высоким качеством изображения. Игры также не затруднят работу этого устройства. Также в нем находится два слота для SIM-карт.

Другие характеристики модели:

экран — 5 дюймов;
отличная камера на 23 Мп;
мощный процессор, имеющий 6 ядер;
возможность дополнительно иметь 200 ГБ памяти (при базовой 64 ГБ).
Один из его конкурентов по ценовой политике — стильный Lenovo Phab 2 Pro PB2-690M. Если устройство предназначается для развлечений, игр, просмотров видео — эта модель окажется выгодней.

Ее дисплей больше по габаритам, а качество передаваемого изображения — также на высоком уровне.

Возможности смартфона поддерживаются мощным процессором, что делает эксплуатацию максимально комфортной. Характеристики:

дисплей 6.4 дюйма;
количество Мп основной камеры — 16;
8 ядер;
возможность иметь 256 ГБ памяти, в дополнение к базовой — 64 ГБ.
От Lenovo телефон подобного уровня способен подарить множество эмоций любителям развлечений.

Менее дорогие, но качественные устройства

Sony Xperia M5 E5633 популярна у любителей смартфонов, особенно тех, кто часто использует камеру. Снимки данной модели получаются насыщенными и качественными.


Производительность высокого уровня делает модель надежной, идеально подходящей для самых серьезных задач. Данные:

экран на 5 дюймов;
8 ядер;
процессор с частотой 2 ГГц;
3 ГБ оперативной памяти.
Аналогом данной модели может послужить Lenovo P2 (P2a42). Это устройство не так хорошо делает снимки, имея камеру на 13 Мп, зато его аккумулятор гораздо мощнее.
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