Мощные смартфоны, которые вы не могли пропустить

Надеемся, мы исправим ситуацию, рассмотрев в качестве примера достойные модели.
Мощная производительность и стабильность
Телефоны Сони
, такие как Sony Xperia X Dual F5122, нельзя назвать бюджетными. Но то, что вложили в них разработчики на этапе производства, полностью оправдывает подобные затраты. Телефон с мощным процессором идеально подходит для ежедневной эксплуатации длительное время.
Его возможности окажутся полезными не только в работе, за ним можно отдохнуть, просмотрев фильм с высоким качеством изображения. Игры также не затруднят работу этого устройства. Также в нем находится два слота для SIM-карт.
Другие характеристики модели:
экран — 5 дюймов;
отличная камера на 23 Мп;
мощный процессор, имеющий 6 ядер;
возможность дополнительно иметь 200 ГБ памяти (при базовой 64 ГБ).
Один из его конкурентов по ценовой политике — стильный Lenovo Phab 2 Pro PB2-690M. Если устройство предназначается для развлечений, игр, просмотров видео — эта модель окажется выгодней.
Ее дисплей больше по габаритам, а качество передаваемого изображения — также на высоком уровне.
Возможности смартфона поддерживаются мощным процессором, что делает эксплуатацию максимально комфортной. Характеристики:
дисплей 6.4 дюйма;
количество Мп основной камеры — 16;
8 ядер;
возможность иметь 256 ГБ памяти, в дополнение к базовой — 64 ГБ.
От Lenovo телефон
подобного уровня способен подарить множество эмоций любителям развлечений.
Менее дорогие, но качественные устройства
Sony Xperia M5 E5633 популярна у любителей смартфонов, особенно тех, кто часто использует камеру. Снимки данной модели получаются насыщенными и качественными.
Производительность высокого уровня делает модель надежной, идеально подходящей для самых серьезных задач. Данные:
экран на 5 дюймов;
8 ядер;
процессор с частотой 2 ГГц;
3 ГБ оперативной памяти.
Аналогом данной модели может послужить Lenovo P2 (P2a42). Это устройство не так хорошо делает снимки, имея камеру на 13 Мп, зато его аккумулятор гораздо мощнее.