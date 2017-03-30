Кондиционеры - комфортная температура в каждый дом

Кондиционеры
, в зависимости от мощности и функциональности, способны быстро охладить или нагреть воздух в комнате до комфортной температуры.
Виды кондиционеров
Еще недавно был известен только один вид кондиционера — оконный, но с приходом металлопластиковых окон он практически ушел в историю, и не только из-за минимального количества функций, но и из-за издаваемого шума и низкой эффективности.
На смену оконным моделям пришли современные системы кондиционирования — так называемые сплит-системы, включающие два блока, один из которых крепится снаружи здания, а другой непосредственно внутри помещения. Оба блока соединены системой труб и проводов. В такой системе удалось добиться тишины за счет выноса вентилятора, компрессора и теплообменника за пределы помещения.
Блок, который крепится внутри комнаты, имеет презентабельный внешний вид, управляется с пульта дистанционного управления и предназначен для фильтрации воздуха, а также регулировки температуры от охлаждения до нагрева. Единственное, что стоит помнить, — что сплит-системы имеют ограничения в эксплуатации, которая не рекомендуется при низкой температуре воздуха за окном (от –10, –15 и ниже).
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На что обратить внимание при выборе кондиционера?
В первую очередь стоит обратить внимание на мощность кондиционера. Именно этот показатель отвечает за возможность охладить или нагреть помещение. Чаще всего в характеристиках вы сможете встретить следующую маркировку: 07, 09, 12, 18, 24. Эти цифры нужно умножить на 3 и в итоге получится, что кондиционер с цифрой 07 подходит для комнат площадью 21 кв. м.
Также имеет значение, на какую сторону света выходят окна комнаты, количество одновременно находящихся в ней человек и высота потолков.
Далее обратите внимание на дополнительные функции, которыми оснащаются кондиционеры в зависимости от цены и условий эксплуатации. Среди них могут быть таймеры, ионизаторы воздуха и многое другое из того, что может понадобиться для создания комфортных условий. При возникновении вопросов всегда можно получить дополнительную информацию у специалистов компании Горвоздух.