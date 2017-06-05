Перший міжнародний форум іноземних випускників ВНЗ України

Організаційний комітет: Шик В.П. – президент ГО «Міжнародна асоціація випускників вищих навчальних закладів України», Шаповалова Є.А. – Директор українського центру міжнародної освіти Міністерства освіти і наукиУкраїни; Чернишова Д.О. – перший проректор Київського національного університету будівництва і архітектури; Бех П.А. – проректор з міжнародних зв’язків КНУ ім. Тараса Шевченка; Резниченко С.М. – член правління ГО «Міжнародна асоціація випускників вищих навчальних закладів України», Войтушенко А.А. – помічник президента ГО «Міжнародна асоціація випускників вищих навчальних закладів України», коваль В.А. – директор центру міжнародної освіти Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігора Сікорського» (м.Київ, просп. Повітрофлотський, 31, Київський національний університет будівництва і архітектури, реєстрація учасників в холі Архітектурного факультету, 6 червня 2017 року з 9.00 до 10.30).

На церемонії відкриття заходу плануються виступи представників Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства освіти та науки, вищих навчальних закладів України.



Очікується, що на засіданнях форуму виступлять, зокрема, гості з Азербайджану, Болгарії, Грузії, Індії, Казахстану, Кіпру, КНР, Польщі та інших країн.



Під час форуму передбачено проведення пленарних засідань, а також поїздки до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного музею народної архітектури та побуту та екскурсії столицею.



У Міносвіти зазначили, що серед членів організаційного комітету форуму - представники "Міжнародної асоціації випускників вищих навчальних закладів України", Українського центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки; Київського національного університету будівництва і архітектури; центру міжнародної освіти Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського».





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