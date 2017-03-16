Квесты - отличный вариант для активного отдыха

До недавнего времени предложить им в подобном формате было нечего, но ситуация коренным образом изменилась, когда начали «как грибы после дождя» появляться квесты. Это новый формат развлечений, позволяющий активным людям отвлечься от городской загруженности и напряженности, на время скрыться от повседневных проблем и переключить работу мозга на решение веселых, увлекательных, а порой даже и немного страшных и животрепещущих задач.
Квесты – это новый формат развлекательных мероприятий, который своим появлением во многом обязан компьютерным играм. Словно в игровом мире, участники квеста уже в реальности передвигаются по стилизованному соответствующим образом помещению, выполняют различные миссии, отгадывают загадки и стремятся как можно скорее продвинуться к финалу. Особый упор во многих играх делается на командную работу, когда каждый игрок должен выкладываться по максимуму, проявлять всю свою смекалку, логику и внимательность. Накаляются страсти еще и из-за ограничений по времени. Как правило, большинство квестов рассчитаны на час, за который предстоит решить массу загадок и выполнить все миссии из сюжета игры. В общем, отдыхать в спокойном ритме организаторы квеста вам точно не позволят.
Пускай история существования квестов и ограничивается лишь несколькими годами, но даже за это время они успели вырасти из довольно примитивных эскейп-румов в масштабные и захватывающие квесты, отличающиеся серьезно проработанным сюжетом, реалистичными декорациями и постепенно пропадающей гранью между авторским вымыслом и действительностью. Найти какое-либо другое развлечение, способное подарить аналогичный объем впечатлений и эмоций, пожалуй, невозможно.
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Также в число наиболее интересных квестов Таллина можно отнести экшен-игры в реальности. В этом случае игроки попадают в довольно динамичный мир, где приходится стремительно передвигаться по ограниченным площадкам и принимать мгновенные решения исходя из складывающейся обстановки. Очень часто подобное мы можем видеть в боевиках, где главный герой ищет антидот, скрывается от преследования бандитов, спасает весь мир от неминуемой гибели, путешествует во времени и разгадывает загадки всего человечества.
Реалистичные квесты создаются как по отдельным авторским сценариям, так и по знакомым уже мотивам книг, видеоигр и кинофильмов. К счастью, Таллин наполняется все большим ассортиментом квестов и жанров этого активного вида отдыха. Если еще сравнительно недавно клиентам предлагались стандартные квест-комнаты, где нужно было найти выход за ограниченное время, то сейчас игроки могут часами пытаться выбраться из темного лабиринта, доверившись при этом собственному чутью и интуиции. Есть и масса других сюжетов, которые вам наверняка должны прийтись по вкусу.
На сайте Nowescape вы найдете самые интересные и увлекательные квесты в таллинне
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