

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Квесты - отличный вариант для активного отдыха

​ Молодежные компании, веселые студенческие сборища и участники респектабельных корпоративных мероприятий мечтают об активном досуге, где можно было бы не просто испытать свои спортивные способности, но еще и проявить ловкость, смекалку, а также недюжинный интеллект.