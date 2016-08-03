Кофейный бизнес WOG получил новый формат: компания открывает кофе-пойнты в ТЦ АШАН

Как известно, формат сити-кафе компания запустила еще в ноябре прошлого года, ознаменовав старт открытием WOG CAFEв Киеве, а в мае нынешнего года – во Львове. Согласно заявленным амбициям, в ближайшие три-четыре года сеть расширится до 200 точек.



В отличие от кафе, новые кофе-пойнтыпредлагаютпосетителям более скромный ассортимент. Здесь не будет бургер-меню, но основной акцент по-прежнему делается на высококачественном кофе и разновидностях кофе-напитков. На вновь открывшихся точках, как и на АЗК и во всех других кафе сети, установлены швейцарские кофейные аппараты Franke, в которых готовитсякофе немецкой обжарки всемирноизвестной фирмы Darboven. Тем не менее, в меню кофе-пойнтов остаются полюбившиеся клиентам хот-доги, фреш-сендвичи, а также чизкейки, мафины и другие десерты.



На смене в кафе будутодновременно занятыдва сотрудника обслуживающего персонала. Площадь кофе-пойнтовпо трём локациям: WOG CAFE Петровка– 18 м2,WOG CAFE Беличи– 20 м2, WOG CAFE Черниговская – 10 м2. Интерьер и стилистика новых точек идентичны ранее открывшимся кафе сити-формата: современное оборудование и удобная мебель; тёплые тона, располагающие к комфортному времяпровождению.



Отметим, в новых заведениях также действует программа лояльности WOG ПРАЙД. Посетитель может накапливать бонусы за покупки и расплачиваться ими в любой точке сети.



В компании WOG уверены, что поход в торговый центр и гипермаркет не ограничивается покупкой товаров. «Человек должен ещё и расслабиться, отвлечься от забот, передохнуть и перекусить, получить положительные эмоции благодаря вкусному кофе и приятной обстановке. Для этого ему необходимо зайти в WOG CAFE», – опирается на успешный опыт функционирования WOG CAFE в ТРЦ Форум во Львове Виталий Ткаченко, директор по маркетингу«ВОГ РИТЕЙЛ». В компании не скрывают, что также полагаются на знание бренда и позитивноевпечатление аудитории, которая уже совершала покупки и имеет опыт обслуживания в сети. «По нашим наблюдениям,в первую очередь это будут люди, которые уже пробовали наш кофе в центре города на Льва Толстого или на АЗК», – говорит Виталий.



В компании ИММОШАН УКРАИНА также считают, что формат кофе-пойнта нового арендатора как нельзя лучше отвечает потребностямпосетителей гипермаркетов Ашан. «Позиционирование международной компании Immochanв управлении коммерческими центрами формулируется как «Improvingdailylife», что в переводе означает «Улучшение качества жизни каждый день» и подразумевает способность сделать жизнь наших клиентов легче, в частности благодаря предоставлению качественных услуг и множествавариантоввыбора. Партнерство с компанией «ВОГ РИТЕЙЛ» – отличная возможность совместно обеспечить высокий уровень комфорта, предоставляя клиентам высококачественный фуд-сервис в соответствии с их ожиданиями», –комментирует Анна Корягина, коммерческий директор компании ИММОШАН УКРАИНА.



Справка:

ООО «ВОГ РИТЕЙЛ» управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG, которая насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Сеть автозаправочных комплексов WOG – это крупнейшая украинская монобрендовая сеть АЗК на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG – исключительно импортного производства и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются с самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сети WOG CAFЕ и WOG MARKET.

ООО ИММОШАН УКРАИНА (г. Киев) основана в 2006 году и входит в холдинг Auchan. На данный момент компания Иммошан Украина управляет тремя торговыми галереями в Киеве: ТЦ Ашан Петровка, ТЦ АшанБеличи и ТЦ Ашан Черниговская. Также компания работает над реализацией трёх масштабных проектов: двацентра в Киеве и один в Одессе (их открытие запланировано на 2017–2019 гг.).

Галереи бутиков ТЦ Ашан – это европейское качество и отличный сервис; широкий выбор необходимых товаров в одном месте: косметика и парфюмерия, товары для дома, одежда и обувь, бельё и аксессуары, электроника и многое другое.

Галереи бутиков ТЦ Ашан заботятся о комфорте своих посетителей: в распоряжении гостей – кафе, зона отдыха, бесплатный wi-fi.

Посетители галерей бутиков имеют возможность стать участниками регулярных бесплатных развлекательных мероприятий – интересных и полезных мастер-классов, шоу-программ, выступлений фокусников, иллюзионистов, дрессированных птиц и животных. Приятные впечатления, которые можно получить здесь, надолго останутся в памяти!

Immochan– одна из лидирующих международных компаний по развитию и управлению коммерческой недвижимостью:

40 лет глобального опыта в области коммерческой недвижимости;

396 торговых центров в управлении в 12 странах Европы и Азии;

привлекательные, современные торговые центры;

2,5 млн м 2 арендных площадей;

1,4 млн м 2 ритейл-парков;

15 тыс.партнёров;

1,7 млрд посетителей в год;

+10 открытий в 2015 г.