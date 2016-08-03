«Датагруп» запустила новую услугу международной связи «Датасвит»

В список направлений, по которым могут звонить пользователи «Датасвит», входят самые популярные страны Европы, Азии, Америки, Африки.

«Данная услуга реализована специально для новых клиентов «Датагруп», чтобы дать им возможность привычным образом звонить в другие страны за меньшую стоимость. Это позволит существенно экономить на данной статье расходов, не ограничивая себя в общении», - говорит директор департамента мультиплей – продуктов «Датагруп» Марина Балашева.

Услуга, прежде всего, предназначена для новых клиентов бизнес-сегмента компании.

Потенциальные клиенты «Датагруп», работающие в самых различных отраслях бизнеса, ежедневно проводят огромное число телефонных переговоров. Многие компании ведут свой бизнес с участием зарубежных партнеров и звонки в другие страны для них крайне важны.

«Порой от того, насколько оперативно был сделан тот или иной звонок, напрямую зависит прибыль конкретной организации. В то же время на длительность зарубежных звонков существенно влияет фактор стоимости. Именно поэтому мы проработали популярные для звонков страны, построили новые маршруты и нашли возможность предложить нашим новым клиентам звонить за границу по более экономным тарифам», - говорит Марина Балашева.

Услуга «Датасвит», кромеклиентов бизнес-сегмента, также теперь предоставляется физическим лицам в составе пакетного предложения VIP по телефонии.

О компании: «Датагруп» — национальный оператор связи на рынке телекоммуникационных услуг, занимает лидирующие позиции в основных сегментах: передача данных, международный транзит трафика, спутниковая связь. Основным направлением деятельности является организация каналов передачи данных и подключение к сети Интернет, услуги фиксированной и цифровой телефонной связи, размещение оборудования, радио и спутниковой связи, организация видеоконференций и видеонаблюдения. Компания создала национальную сеть по всей территории Украины с особой ставкой на регионы и стала одним из лидеров по географии предоставляемых услуг связи.