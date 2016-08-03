lifecell подводит итоги развертывания 3G+ сети во втором квартале 2016года

Во втором квартале 2016 года оператор lifecell продолжил активное развертывание своей 3G+ сети. По итогам квартала, компания удвоила свое географическое 3G+ покрытие, обеспечив доступ к сети для почти 20 миллионов людей, проживающих на покрытой территории, что на 5 миллионов больше, чем на конец первого квартала. В целом, покрытие по критерию населения выросло с 30% (на конец первого квартала) до 41% (на конец второго квартала).



К концу второго квартала связь третьего поколения от lifecell стала доступна в 1737 городах и населенных пунктах. За апрель-июнь компания увеличила свое 3G+покрытие на 1000 населенных пунктов, по сравнению с первым кварталом 2016.При этом, на конец первого квартала количество городов и населенных пунктов, в которых 3Gсвязь предоставляет только lifecell, составило 348, а на конец второго квартала их было уже 475.



Благодаря динамичному расширению зоны 3G+ покрытия еще больше клиентов lifecell могут пользоваться всеми возможностями высокоскоростного мобильного интернета. С момента запуска технологии третьего поколения количество пользователей 3G+ мобильного интернета увеличилось до 2,3 миллиона абонентов (по состоянию на 1 июня 2016 года).



Как прокомментировал Бурак Эрсой, Главный исполнительный директор lifecell: «Мы рады, что благодаря интенсивной работе всей нашей команды, мы смогли продемонстрировать успешную динамику и качественные результаты по итогам второго квартала. Эти достижения вдохновляют нас на дальнейшую работу и новые рекорды, как в развертывании сети, так и в предоставлении качественных услуг для всех наших абонентов. Мы рады, что все больше и больше наших абонентов получают доступ к современной высокоскоростной технологии 3G+, которая позволяет постоянно оставаться на связи и в полной мере использовать преимущества своего мобильного девайса где угодно в любое время.»



Оператор связи lifecell разворачивает в Украине современную 3G+ сеть на основе технологии трехканальной передачи данных, которая позволяет достигать максимальной скорости до 63,3 Мбит в секунду. Благодаря передаче данных сразу на трех носителях компания lifecell является единственной в Украине, способной предоставлять самый быстрый мобильный интернет третьего поколения.

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lifecell– украинский оператор, предоставляющий настоящую свободу общения, в первую очередь посредством высокоскоростного мобильного интернета. При помощи доступного 3G+ интернета lifecell открывает современные возможности мобильной коммуникации для всех категорий пользователей, независимо от возраста или знаний технологий.

100% акций оператора принадлежат Turkcell – турецкому поставщику конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 98,9% населения Украины. По состоянию на конец второго квартала 2016 года, активная абонентская база lifecell составляет 9,7 миллиона пользователей.

Как дата-оператор и лидер рынка по проникновению смартфонов и 3G-устройств, lifecell предлагает тарифы и услуги, наиболее удобные и выгодные для пользователей «умных» устройств.

lifecell – единственный оператор, разворачивающий сеть третьего поколения на основе современной технологии 3G+, которая является последним достижением в развитии 3G и способна поддерживать максимальную скорость загрузки до 63,3 Мбит за секунду.