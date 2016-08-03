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Национальный банк Украины упрощает для населения проведение операций с наличной иностранной валютой.

Национальный банк Украины упрощает для населения проведение операций с наличной иностранной валютой.
03 августа 2016

Об этом речь идет в постановлении правления Национального банка Украины № 364 от 2 августа 2016 года "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины", сообщает пресс-служба НБУ.

Как напоминают в Нацбанке, до сих пор физическое лицо, которое собиралось совершить покупку, продажу или конвертацию (обмен) иностранной валюты на любую сумму, должно было предоставить документ, удостоверяющий личность и ее резидентность. "Длительное время население продает банкам больше валюты, чем покупает. В январе-июле 2016 года чистая покупка банками валюты у населения достигла 1,9 млрд долл. США. С учетом стабилизации ситуации на валютном рынке правление Национального банка считает возможным либерализовать требования к проведению валютообменных операций физическими лицами", - подчеркнули в НБУ. Поэтому, с 10 августа 2016 года, когда постановление № 364 вступит в силу, физические лица смогут производить обмен валют на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте без предоставления документов. Требование предоставления документов при осуществлении операций на сумму свыше 150 тыс. грн осталось в силе в соответствии с законодательством Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, добавили в пресс-службе регулятора.

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