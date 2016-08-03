Апелляционный суд подтвердил правомерность отнесения ПАО "Банк" Юнисон "в категорию неплатежеспособных

В июня 2016 года Окружной административный суд города Киева полностью отказал одному из акционеров ПАО "Банк" Юнисон "в удовлетворении исковых требований, которыми истец просил суд признать противоправным и отменить постановление НБУ об отнесении ПАО" Банк "Юнисон" в категорию неплатежеспособных. Таким образом, суд первой инстанции подтвердил правомерность действия регулятора на всех этапах взаимодействия с ОАО "Банк" Юнисон "по вопросам приведения структуры собственности этого банка в соответствие с требованиями прозрачности. Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, акционер ПАО "Банк" Юнисон "подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный админсуд, который, рассмотрев дело, подтвердил правомерность решения Национального банка об отнесении ПАО" Банк "Юнисон" в категорию неплатежеспособных. Напомним, что Правление Национального банка Украины приняло решение от 28 апреля 2016 №300 об отнесении ПАО "Банк" Юнисон "в категорию неплатежеспособных. Начиная с середины 2014 Национальный банк Украины неоднократно обращал внимание ПАО "Банк" Юнисон "несоответствие структуры его собственности требованиям прозрачности. Так, по состоянию на 1 января 2014 акционерами банка были два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне: компания IDP Capital LTD - 82.5% акций банка и компания MCHL Finance LTD - 17.5% акций банка. Информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась учитывая, что участниками каждой из них было более 10 человек, ни одна из которых не владела долей 10% или более.В ноября 2014 года структура собственности банка изменилась и его акционерами стали 11 юридических лиц. Информация о новых акционеров банка и их структуры собственности была раскрыта банком Национальному банку Украины только после вступления в силу в марте 2015 года Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". На дату отнесения банка к категории неплатежеспособных акционерами ПАО "Банк" Юнисон "были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании есть один конечный бенефициарный владелец - физическое лицо. Некоторые из этих физических лиц были или сейчас членами наблюдательного совета ПАО "Банк" Юнисон ".