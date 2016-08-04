OTP Group планирует купить Проминвестбанк

Как сообщается, банк может быть продан с коэффициентом всего 0,2-0,3 к капиталу. Это взаимовыгодная сделка для сторон, уверены эксперты: ВЭБ может оперативно избавиться от украинского актива, по ранее заявленной стратегии, а OTP Group — недорого расширить свое присутствие на Украине.



Вчера председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков официально заявил, что есть претендент на покупку украинской "дочки" госкорпорации — Проминвестбанка, отказавшись назвать потенциального покупателя. С наибольшей вероятностью, речь идет о венгерской OTP Group, которой на Украине принадлежит ОТП-банк. По данным, OTP Group уже провела due diligence Проминвестбанка и переговоры с ВЭБом находятся на продвинутой стадии.



OTP Group владеет крупнейшим венгерским коммерческим банком OTP Bank, на который приходится 25,6% рынка Венгрии. Кроме того, OTP Group имеет дочерние банки в России, Сербии, Хорватии, Словении, Болгарии, Словакии, Черногории и Румынии.



Ранее Сергей Горьков заявлял, что ВЭБ, намереваясь продать Проминвестбанк, рассчитывает на покупателя, с которым может быть урегулирован вопрос о возврате предоставленных украинским банкам межбанковских кредитов. "Покупатель должен быть понятный, прозрачный и иметь средства. В Украине не так много таких покупателей",— отмечал Сергей Горьков.



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