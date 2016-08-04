Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Идея Банк увеличивает уставный капитал
04 августа 2016
Идея Банк увеличивает уставный капитал до 298,742 млн грн
Идея Банк увеличивает уставный капитал на 41,1 млн грн — до 298,742 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщается в пресс-релизе банка.
Банк провел частное размещение акций допвыпуска среди действующих акционеров.
Средства, привлеченные за счет размещения акций дополнительного выпуска, будут направлены на расширение кредитования и программу по развитию бизнеса банка, говорится в сообщении со ссылкой на председателя правления банка Михаила Власенко.