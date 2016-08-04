Идея Банк увеличивает уставный капитал на 41,1 млн грн — до 298,742 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщается в пресс-релизе банка.



Банк провел частное размещение акций допвыпуска среди действующих акционеров.



Средства, привлеченные за счет размещения акций дополнительного выпуска, будут направлены на расширение кредитования и программу по развитию бизнеса банка, говорится в сообщении со ссылкой на председателя правления банка Михаила Власенко.

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