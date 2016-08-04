Главная > Важные новости > Идея Банк увеличивает уставный капитал
﻿

Версия для печати
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Идея Банк увеличивает уставный капитал

Идея Банк увеличивает уставный капитал
04 августа 2016
Идея Банк увеличивает уставный капитал до 298,742 млн грн
Идея Банк увеличивает уставный капитал на 41,1 млн грн — до 298,742 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщается в пресс-релизе банка.

Банк провел частное размещение акций допвыпуска среди действующих акционеров.

Средства, привлеченные за счет размещения акций дополнительного выпуска, будут направлены на расширение кредитования и программу по развитию бизнеса банка, говорится в сообщении со ссылкой на председателя правления банка Михаила Власенко.
comments powered by Disqus
РЕЙТИНГИ КНИЖНЫЙ КИОСК
загрузка...

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

, , , , ,
Июль&nbsp;05
№05 Июль, 2016
проекты:
Система Orphus
© Компаньон Груп, 2016. Все права защищены.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии ссылки
и прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес
материала на http://www.companion.ua/.
*/?>