Отмена сбора с обмена валют - быть или не быть

Депутаты зарегистрировали законопроект об отмене 2% сбора в Пенсионный фонд с обмена валют.



В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4741, предполагающий отмену 2% сбора в Пенсионный фонд с валютообменных операций.



Впервые сбор был введен в Украине еще в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 году — до 1%, в 2008 — до 0,5%, а в 2009 — до 0,2%. В январе 2011 года Верховная Рада Украины отменила пенсионный сбор с операций с иностранной валютой.



В то же время уже в 2014 году он снова был введен со ставкой 0,5%.



С начала 2015 года ставка выросла до 2%, из плательщиков налога исключили юрлиц, а объектом сбора стали исключительно наличные операции по покупке валюты.



Таким образом, с 2015 года пенсионный сбор при покупке иностранной валюты (ставка 2%) платят только физические лица, которые осуществляют покупку валюты исключительно в наличной форме (кроме физических лиц, приобретающих иностранную валюту для погашения кредитов). Если иностранная валюта приобретается в безналичной форме или осуществляется продажа валюты, пенсионный сбор не уплачивается.



И банковский рынок, и Национальный банк, и Министерство финансов являются сторонниками идеи отмены данного сбора.

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