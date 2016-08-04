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Порошенко рассказал, чем привлекательна Украина для иностранного инвестора

Порошенко рассказал, чем привлекательна Украина для иностранного инвестора
04 августа 2016
​Украина может стать воротами для малайзийского бизнеса на рынок ЕС. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время официального визита в Малайзию.
“Сегодня удачное время для малайзийских инвесторов прийти в Украину, где существуют значительные возможности в различных секторах экономики”, – отметил он.

По словам Порошенко, перспективными являются сельское хозяйство, информационные технологии, космос и авиация, оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологичное производство.

“Планируем масштабную приватизацию государственных предприятий на прозрачной и конкурентной основе и реформу корпоративного управления”, – заявил глава государства. Добавив, что перечень этих объектов включает энергетические компании, порты и химические предприятия, железнодорожные, транспортные и авиационные компании.

“Соглашение между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли открывает огромные возможности для инвесторов, и мы хотели бы пригласить вас воспользоваться ими. Украина могла бы стать воротами для малайзийского бизнеса на рынок ЕС”, – заявил Порошенко.

По словам президента, Малайзия может стать воротами для украинского бизнеса в регионе
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