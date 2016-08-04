Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Порошенко рассказал, чем привлекательна Украина для иностранного инвестора
04 августа 2016
Украина может стать воротами для малайзийского бизнеса на рынок ЕС. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время официального визита в Малайзию.
“Сегодня удачное время для малайзийских инвесторов прийти в Украину, где существуют значительные возможности в различных секторах экономики”, – отметил он.
По словам Порошенко, перспективными являются сельское хозяйство, информационные технологии, космос и авиация, оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологичное производство.
“Планируем масштабную приватизацию государственных предприятий на прозрачной и конкурентной основе и реформу корпоративного управления”, – заявил глава государства. Добавив, что перечень этих объектов включает энергетические компании, порты и химические предприятия, железнодорожные, транспортные и авиационные компании.
“Соглашение между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли открывает огромные возможности для инвесторов, и мы хотели бы пригласить вас воспользоваться ими. Украина могла бы стать воротами для малайзийского бизнеса на рынок ЕС”, – заявил Порошенко.
По словам президента, Малайзия может стать воротами для украинского бизнеса в регионе