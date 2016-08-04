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​В МИД сообщили, когда Украине ждать безвизового режима

​В МИД сообщили, когда Украине ждать безвизового режима
04 августа 2016
Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль надеется на введение безвизового режима для граждан Украины с Европейским Союзом до конца года.
«Мы все-таки остаемся оптимистами и надеемся, что к концу года это все произойдет», – заявила Зеркаль, отвечая на вопрос, когда граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз. Она напомнила, что официальное представление доклада с предложением поддержать безвизовый режим с Украиной в комитете гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европейского парламента состоится 5 сентября. По словам Зеркаль, затем евродепутатам будет предоставлена неделя для замечаний и предложений по этому докладу.

«После этого, на следующем пленарном заседании комитета будет рассматриваться доклад вместе с учетом этих замечаний и предложений, которые вносились. Мы надеемся, что эта процедура завершится до конца сентября», – сказала она.

Таким образом, заместитель министра пояснила, что в конце сентября комитет гражданских свобод, юстиции и внутренних дел должен принять решение по предложению Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима. Зеркаль сказала, что после завершения работы указанного комитета решение выносится для консультаций между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией.
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