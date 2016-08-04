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Кабмин повышает акциз на алкоголь и сигареты
04 августа 2016
Сегодня правительственный комитет рассмотрел проект постановления «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно пересмотра ставок некоторых налогов», предусматривающий повышение акциза на алкоголь и сигареты
В частности, акцизный налог на солодовое пиво предлагается поднять до 2,78 грн за литр (вместо нынешних 2,48); на натуральные вина с добавлением спирта и крепленные - до 8,02 грн за литр (вместо 7,16); на вина игристые – до 11,65 грн за литр (вместо 10,40).
Также предлагается повысить налог на слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,5 процента объемных единиц и экстрактивных веществ не более 14 г на 100 куб.см до 236,98 грн за литр стопроцентного спирта (вместо 211,59), на этиловый спирт при этом предлагается повысить акцизный налог до 118,50 грн за литр стопроцентного спирта (вместо 105,80).
Согласно проекту постановления, акцизный налог на сигары предлагается поднять до 447, 82 грн за килограмм (вместо 399,84), на сигареты без фильтра и с фильтром – до 356,45 грн за тысячу штук (вместо 318,26). Вместе с тем минимальное акцизное обязательство по выплате акцизного налога с табачных изделий предлагается установить на уровне 476, 84 грн за тысячу штук для сигарет с фильтром и без фильтра.
Кроме того, актом предусматривается внести изменения в раздел «Экологический налог» и таким образом повысить ставки налога за выброс в атмосферу загрязняющих веществ, ставки налога за выброс таких веществ в водные объекты, ставки налога за размещение отдельных видов чрезвычайно опасных отходов.
Также документом предлагается увеличить и рентные ставки за пользование недрами, за пользование радиочастотным ресурсом, за специспользование воды, за использование лесных ресурсов и прочее.