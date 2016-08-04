НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков

Такое решение стало следствием выявленных Нацбанком "схемных операций", которые не подпадали под один из действующих до сих пор признаков рисковой деятельности банков.



Теперь в перечень признаков осуществления банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга добавляются следующие действия:



- Проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности, и / или если банк не располагает информацией о реальных финансовых возможностей клиента осуществлять финансовые операции. А также, в случае несоответствия финансовых операций клиента имеющейся в банке информации о его финансовом или социального статуса;

- Участие банка в финансовых операциях, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличные и осуществлением фиктивного предпринимательства;

- Использование счетов лиц не по назначению;

- Осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов;

- Неоднократное проведение клиентом банка финансовых операций по перечислению средств за границу, как осуществление авансовых платежей на выполнение внешнеэкономических договоров, по которым банку было или могло быть известно (в частности, с публичных источников или от других финансовых учреждений), что контрагенты неоднократно нарушают выполнения, или вообще не выполняют условия соответствующих внешнеэкономических договоров.



За счет расширения перечня признаков осуществления банками рисковой деятельности, Нацбанк повышает эффективность осуществления мероприятий по предотвращению использования банков с противоправной целью.



Напомним, статьей 48 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" установлен запрет на осуществление банками рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и предоставлено право Национальному банку определять в своих нормативно-правовых актах перечень признаков, наличие которых является основанием для выводу о производстве банком такой рисковой деятельности.

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