Обмен валют без паспортов

Национальный банк Украины
упрощает для населения проведения операций с наличной иностранной валютой. На это направлено постановление Правления Национального банка Украины № 364 от 02 августа 2016 года "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины".
До сих пор физическое лицо, намеревалась осуществить покупку, продажу или конвертацию (обмен) иностранной валюты на любую сумму, должна была предоставить документ, удостоверяющий личность и ее резидентности.
Долгое время население продает банкам больше валюты, чем покупает. В январе-июле 2016 чистая покупка банками валюты у населения достигла 1.9 млрд. Долл. США. Учитывая стабилизацию ситуации на валютном рынке Правления Национального банка считает возможным либерализовать требования к проведению валютообменных операций физическими лицами.
Поэтому с 10 августа 2016 года, когда постановление № 364 вступит в силу, физические лица смогут проводить обмен валют на сумму до 150 тыс. Грн. в эквиваленте без предоставления документов. При этом на операции по покупке иностранной валюты продолжает распространяться временное ограничение на максимальную сумму не более 12 тыс. Грн. в эквиваленте в день на одного человека, в соответствии с постановлением Правления НБУ № 342 от 07 июня 2016 года.
Требование предоставления документов при осуществлении операций на сумму свыше 150 тыс. Грн. осталась в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.