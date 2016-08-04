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Украина договорилась с Westinghouse о строительстве завода ядерного топлива.

Украина договорилась с Westinghouse о строительстве завода ядерного топлива.
04 августа 2016
Украина сможет обеспечивать свои АЭС топливом, произведенным в нашей стране.
У Украины будет собственный завод по производству ядерного топлива Украина договорилась с корпорацией Westinghouse о строительстве завода ядерного топлива в Украине, сообщил министр энергетики Игорь Насалик в четверг, 4 августа.

"Мы договорились о диверсификации поставок топлива почти на половину атомных блоков, о строительстве завода ядерного топлива на территории Украины", – сообщил Насалик на пресс-конференции в Киеве. Он уточнил, что договоренности достигнуты во время его недавнего визита в США. На уточняющий вопрос министр ответил, что Westinghouse готова принять участие в проекте строительства завода ядерного топлива в Украине.

"18 августа я лечу в Казахстан, где также один из вопросов, что они хотят достраивать завод ядерного топлива в Украине. То есть, у нас есть два источника. Когда есть двое, тогда уже намного лучше работать", – добавил Насалик.
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