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Комбинированные плиты – насколько они безопасны?

Комбинированные плиты – насколько они безопасны?
05 августа 2016

Комбинированные плиты всё чаще стали входить в обиход наших граждан. Благодаря удобному сочетанию двух видов конфорок, хозяйка сама вправе выбирать, каким образом готовить пищу. Актуальности таким плитам добавляют перебои с электричеством или отсутствие центрального газопровода. Комбинация газовых горелок с электрическими «блинами» на одной варочной поверхности не оставит вашу семью голодной при любом стечении обстоятельств. Однако, такие плиты не дешёвое удовольствие и заставляют задуматься об их безопасности в процессе эксплуатации.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся сочетания конфорок на комбинированных плитах.

Газ + электрические блины.

 Наиболее распространённый и бюджетный вариант. Знакомые электрические поверхности, которые нагреваются и остывают очень долго, и привычный газ. На блинах удобно томится борщ или рагу, в то время, как на газу готовятся оладушки или кипятится вода для чая. Проблемой может стать утечка газа и перегретая поверхность электрических конфорок. Если вы решили приобрести данное устройство, позаботьтесь, чтобы обязательно была установлена система «газ-контроль». Она отключит подачу газа, если пламя неожиданно потухнет.

Газ + стеклокерамика.

Помимо дорогих индукционных конфорок, варочная поверхность может быть оснащена более дешёвыми вариантами стеклокерамическими нагревателями. Самым важным преимуществом таких горелок считается их КПД. Оно лежит в диапазоне 70-90%. К слову, обычные электрические блины выдают КПД в 35%, а газовые конфорки – 65%. Такая производительность сказывается на скорости нагрева и приготовления пищи. После отключения стеклокерамических конфорок, остывание происходит за считанные секунды. А если у вас индукционные горелки, то они способны нагревать только металлические поверхности определённой площади и абсолютно безопасны для прикосновения человеческих рук. Но стеклокерамика плохо реагирует на сиропы. Поэтому любителям домашних заготовок следует внимательно следить за компотами и вареньями, чтобы те не убежали, поскольку последствия необратимы.

Электрические блины + стеклокерамика.

Редкий вариант для больших семей в многоэтажках, когда нет финансовой возможности купить полностью стеклокерамическую плиту. Основной проблемой при использовании всех конфорок будет перегрузка вашей электросети. Средняя мощность каждой конфорки – 1 кВт. Чтобы проводка в вашей квартире выдержала такое напряжение стоит подводить отдельную силовую линию для варочной поверхности такого типа.

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