Комбинированные плиты – насколько они безопасны?

Комбинированные плиты всё чаще стали входить в обиход наших граждан. Благодаря удобному сочетанию двух видов конфорок, хозяйка сама вправе выбирать, каким образом готовить пищу. Актуальности таким плитам добавляют перебои с электричеством или отсутствие центрального газопровода. Комбинация газовых горелок с электрическими «блинами» на одной варочной поверхности не оставит вашу семью голодной при любом стечении обстоятельств. Однако, такие плиты не дешёвое удовольствие и заставляют задуматься об их безопасности в процессе эксплуатации.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся сочетания конфорок на комбинированных плитах.
Комбинированные плиты всё чаще стали входить в обиход наших граждан. Благодаря удобному сочетанию двух видов конфорок, хозяйка сама вправе выбирать, каким образом готовить пищу. Актуальности таким плитам добавляют перебои с электричеством или отсутствие центрального газопровода. Комбинация газовых горелок с электрическими «блинами» на одной варочной поверхности не оставит вашу семью голодной при любом стечении обстоятельств. Однако, такие плиты не дешёвое удовольствие и заставляют задуматься об их безопасности в процессе эксплуатации.