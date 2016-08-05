Комбинированные плиты – насколько они безопасны?

Газ + электрические блины.

Наиболее распространённый и бюджетный вариант. Знакомые электрические поверхности, которые нагреваются и остывают очень долго, и привычный газ. На блинах удобно томится борщ или рагу, в то время, как на газу готовятся оладушки или кипятится вода для чая. Проблемой может стать утечка газа и перегретая поверхность электрических конфорок. Если вы решили приобрести данное устройство, позаботьтесь, чтобы обязательно была установлена система «газ-контроль». Она отключит подачу газа, если пламя неожиданно потухнет.

Газ + стеклокерамика.

Помимо дорогих индукционных конфорок, варочная поверхность может быть оснащена более дешёвыми вариантами стеклокерамическими нагревателями. Самым важным преимуществом таких горелок считается их КПД. Оно лежит в диапазоне 70-90%. К слову, обычные электрические блины выдают КПД в 35%, а газовые конфорки – 65%. Такая производительность сказывается на скорости нагрева и приготовления пищи. После отключения стеклокерамических конфорок, остывание происходит за считанные секунды. А если у вас индукционные горелки, то они способны нагревать только металлические поверхности определённой площади и абсолютно безопасны для прикосновения человеческих рук. Но стеклокерамика плохо реагирует на сиропы. Поэтому любителям домашних заготовок следует внимательно следить за компотами и вареньями, чтобы те не убежали, поскольку последствия необратимы.

Электрические блины + стеклокерамика.

Редкий вариант для больших семей в многоэтажках, когда нет финансовой возможности купить полностью стеклокерамическую плиту. Основной проблемой при использовании всех конфорок будет перегрузка вашей электросети. Средняя мощность каждой конфорки – 1 кВт. Чтобы проводка в вашей квартире выдержала такое напряжение стоит подводить отдельную силовую линию для варочной поверхности такого типа.