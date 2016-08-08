Суд арестовал счета Онищенко в латвийском банке



Об этом свидетельствую соответствующие определения суда от 28 июля, обнародованные в Едином госреестре судебных решений.



Арестованы средства Онищенко в банке Trasta komercbanka (Латвия), а также счета аффилированных с ним компаний Rexlord Systems и Ostexpert Limited, открытых в латвийских Privatbank и Trasta komercbanka.



Как сообщалось, Александр Онищенко подозревается в махинациях с газом госкомпании “Укргазвидобування”.



Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Онищенко и разрешила его арестовать, однако сам олигарх успел покинуть Украину и заявил о своем намерении получить политическое убежище в Великобритании.

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