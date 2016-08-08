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Суд арестовал счета Онищенко в латвийском банке
08 августа 2016
Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро арестовал денежные средства, размещенные на депозитных субсчетах, открытых на имя депутата Верховной Рады (группа “Воля Народа”) Александра Онищенко.
Об этом свидетельствую соответствующие определения суда от 28 июля, обнародованные в Едином госреестре судебных решений.
Арестованы средства Онищенко в банке Trasta komercbanka (Латвия), а также счета аффилированных с ним компаний Rexlord Systems и Ostexpert Limited, открытых в латвийских Privatbank и Trasta komercbanka.
Как сообщалось, Александр Онищенко подозревается в махинациях с газом госкомпании “Укргазвидобування”.
Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Онищенко и разрешила его арестовать, однако сам олигарх успел покинуть Украину и заявил о своем намерении получить политическое убежище в Великобритании.