UniCredit инвестирует 1 млрд евро в Bank Austria

“Проект реорганизации продолжается и позволит Bank Austria полностью сосредоточиться на развитии австрийского бизнеса, используя укрепленную структуру капитала, благодаря инвестициям в размере 1 млрд евро, направленных UniCredit SpA 4 августа”, – говорится в сообщении финучреждения.



Окончательная передача бизнеса центральной и восточной Европы Bank Austria UniCredit подлежат получению соответствующих разрешений от регулирующих органов и, как ожидается, будет выполняться одновременно с вступлением в силу с 1 октября.



UniCredit в свою очередь отметил, что процесс реорганизации не скажется на рабочих местах в Bank Austria.



UniCredit – одна из крупнейших финансовых организаций, география которой охватывает 22 государства Европы и еще 27 стран. Сеть группы состоит примерно из 9,8 тыс. отделений.

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