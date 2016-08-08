Золотовалютные резервы превысили $14 млрд

"Объем резервов растет четвертый месяц подряд, но в течение июля прирост был незначительный - на $94 млн. За последние 12 месяцев резервы выросли на 35,7%", - заявляет регулятор
.
Увеличение резервов в июле произошло, прежде всего, благодаря покупке Нацбанком иностранной валюты для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке и пополнения резервов.
Чистая покупка валюты НБУ в течение месяца составляла $257,8 млн, а вот аукционов по продаже валюты регулятор в течение июля не проводил.
Также наращиванию резервов способствовало поступление в пользу правительства от размещения валютных ОВГЗ на сумму $98 млн.
"Увеличение резервов произошло, несмотря на проведение платежей правительства по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме $329,7 млн. В том числе $232,8 млн было направлено на обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам", - отмечает Нацбанк.
По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.