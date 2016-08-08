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Золотовалютные резервы превысили $14 млрд

Золотовалютные резервы превысили $14 млрд
08 августа 2016
По предварительным данным международные резервы Украины на 1 августа составили $14,082 млрд, сообщает Нацбанк.
"Объем резервов растет четвертый месяц подряд, но в течение июля прирост был незначительный - на $94 млн. За последние 12 месяцев резервы выросли на 35,7%", - заявляет регулятор.

Увеличение резервов в июле произошло, прежде всего, благодаря покупке Нацбанком иностранной валюты для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке и пополнения резервов.

Чистая покупка валюты НБУ в течение месяца составляла $257,8 млн, а вот аукционов по продаже валюты регулятор в течение июля не проводил.

Также наращиванию резервов способствовало поступление в пользу правительства от размещения валютных ОВГЗ на сумму $98 млн.

"Увеличение резервов произошло, несмотря на проведение платежей правительства по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме $329,7 млн. В том числе $232,8 млн было направлено на обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам", - отмечает Нацбанк.

По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.
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