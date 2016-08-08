Должностные лица "Приватбанка" завладели 19 миллиардами рефинанса НБУ, - ГПУ

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.



Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица “Приватбанка” путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование “Приватбанка”, применив определенную схему.



Так, должностные лица “Приватбанк”, 42 предприятиям, которые подконтрольны последним, а именно: ООО “Агропромтехнология”; ООО “Альфатрейд”; ООО “Вегаторг”; ООО “Веста-компани”; ООО “Виалинт”; ООО “Виглон”; ООО “Виителла”; и др. под залог имущественных прав на товар выдано кредитов в суммах от 18 до 73 млн долларов, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: “TEAMTREND LIMITED”, “TRADE POINT AGRO LIMITED” , “COLLYER LIMITED”, “ROSSYAN INVESTING CORP”, “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD”, “MILBERT VENTURES INC.”, с целью якобы получения товаров.



Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.



Таким образом должностные лица “Приватбанк” не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.



У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch”.



Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО “Инкерия” заключен контракт с нерезидентом Украины: “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD” на счет которого осуществило 100% предоплату за сырую нефть.



Счет указанного нерезидента Украины – компании “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD” на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий находятся в “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N”





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