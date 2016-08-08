Кабмин анонсировал новые пенсии в Украине

Как рассказывает вице-премьер-министр Павел Розенко: "Сейчас мы занимаемся программой, которая выведет пенсионную систему на новый качественный уровень. Как мы видим, пенсии 1276 до 2989 гривен не поднимались уже года четыре. На сегодняшний день мы занимаемся поиском возможностей, чтобы уже в октябре или ноябре поднять уровень этих пенсий."



Как он сам говорит, все возможные ресурсы, которые поступают от экономики Украины, власть передает их на повышение социальных норм, в том числе и на пенсии. "Только к нам поступили новые средства, мы решили, что за следующий год мы должны поднять минимальную пенсию в два раза. А что еще приятно, что в декабре мы планировали повышение на 5%, а сможем поднять на цели 10%.

За этот год это уже будет третье повышение стандартов ", - рассказал Павел Розенко.

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