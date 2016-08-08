Cтартап Jet.com продается $3 млрд

Крупнейший в мире ритейлер Walmart покупает ecommerce-стартап Jet.com за $3 млрд. Сделка может стать крупнейшей в истории США покупкой в сфере электронной коммерции, сообщает Recode со ссылкой на множество источников. Ее официальное объявление может состояться уже сегодня.
Jet.com был основан в 2014 Марком Лором с целью построить крупный онлайн-маркетплейс, способный конкурировать с такими гигантами как Amazon, Walmart и Costco. Для широкой публики сайт был запущен в июле 2015 года. В целом за два года компания привлекла более $800 млн инвестиций, но в последнее время тратит от $20 до $25 млн в месяц на маркетинг для поддержания темпов роста. Компания не является прибыльной.
Для Walmart покупка подобного стартапа — попытка усилить конкурентоспособность на растущем рынке продаж через интернет. В данный момент онлайн-продажи Walmart составляют всего $14 млрд в год против $99 млрд у Amazon. К тому же темпы роста интернет-продаж Walmart ниже среднерыночных.
В рамках сделки СЕО Jet.com Марк Лор, который в 2011 году продал свой предыдущий стартап Amazon за $550 млн, возглавит ecommerce-бизнес Walmart и продолжит руководить Jet.com.
Jet продает более 12 млн продуктов, начиная с телевизоров и заканчивая кукурузными хлопьями. Менее трети всего ассортимента поступают со складов самой компании. Остальные товары предоставляют более 2000 продавцов, которые выставляют их на Jet.com и доставляют покупателям из собственных точек. Jet обычно берет с таких заказов комиссию в 8-15%. По состоянию на март стартап приближался к планируемым продажам товаров на сумму в миллиард долларов в последующие 12 месяцев, но зарабатывает он лишь небольшой процент от этого.
С помощью технологий Jet Walmart сможет более эффективно использовать аналогичную модель маркетплейса на своих e-commerce сайтах. Для Amazon продажа товаров других вендоров на свое площадке уже приносит около половины проданных товаров.
По материалам AIN