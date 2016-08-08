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В Украине запустят офис поддержки инвестиций

В Украине запустят офис поддержки инвестиций
08 августа 2016
В сентябре Кабинет министров планирует запустить офис поддержки инвестиций при финансовой поддержке фонда прямого инвестирования Western NIS Enterprise Fund.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, для координации работы такого офиса с Кабмином и другими органами власти будет назначен уполномоченный. Им назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарова.

Напомним, в конце мая Верховная Рада поддержала законопроект № 2763 об отмене обязательной государственной регистрации иностранных инвестиций. Также ранее сообщалось, что Всемирный банк готов предоставить Украине еще $2,4 млрд. Столько же уже было получено.

По материалам http://vlada.io/
 
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