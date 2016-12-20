Длительное противостояние между Генпрокуратурой и НАБУ точно не идет на пользу государству. Но почему же при Шокине Генпрокуратура давала возможность НАБУ нормально работать, а при Луценко ставит им "палки в колеса"?
Если пронализировать обобщенные данные о работе органов прокуратуры, то можно сделать вывод, что при Шокине система прокуратуры работала наиболее эффективно за все время после "революции достоинства". Более того, если посмотреть на результаты работы органов прокуратуры, отставка Шокина выглядит все более противоречивой.
Мы проанализировали статистические данные о работе органов прокуратуры во время пребывания Шокина в должности и наиболее интересные выводы приводим ниже:
Кадровая политика
Кадровая политика Виктора Шокина во время его пребывания в должности была довольно бескомпромиссной и даже жесткой. Так, в ходе реформирования органов прокуратуры штатную численность сотрудников сократили на четверть - до 15 000 человек. 11 000 из которых – это прокурорско-следственные сотрудники.
Для борьбы с коррупцией была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура. Ее руководитель Назар Холодницкий был избран по результатам прозрачного конкурса. На конкурсной основе назначены и 154 руководителя новых местных прокуратур.
Было создано несколько новых управлений, в частности, по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, военную прокуратуру сил антитеррористической операции. Заработало также управление по уголовным расследованиям в отношении работников прокуратуры. Для очистки ведомства изнутри создали Генеральную инспекцию внутренних расследований и безопасности.
Обвинительные акты против «неприкасаемых»
За время пребывания Шокина в должности следственные органы прокуратуры направили в суд 4717 обвинительных актов в отношении госслужащих 1-3 категории, работников органов прокуратуры, судей, таможенников, сотрудников СБУ и МВД.
Впервые в Украине органы прокуратуры начали процедуру специального (заочного) досудебного расследования. В частности, расследование против Януковича, экс-главы Нацбанка Арбузова, бывшего вице-премьера Богатыревой и других.
По результатам специального предварительного расследования в суд направили обвинительные акты по отношении бывших начальника ГУМВД Украины в Запорожской области Сербы, начальника штаба БМПО «Беркут» ГУМВД Украины во Львовской области Голуба и других.
От правосудия не спасал преступников и военный чин. Так, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины привлекли к уголовной ответственности 14 человек высшего офицерского состава, а также предьявили подозрение экс-министру обороны Ежелю и вице-адмиралу вооруженных сил Ильину.
Результативность работы
Под руководством Шокина органы прокуратуры демонстрировали высокую эффективность работы по расследованию преступлений в сфере коррупции.
Начато уголовных производств:
Генеральный прокурор: Срок: Количество криминальных производств:
Олег Махницкий 4 месяца 219
Виталий Ярема 8 месяцев 414
Виктор Шокин 12 месяцев 896
Количество лиц, которым предьявлено подозрение:
Генеральный прокурор: Срок: Количество лиц, которым предьявлено подозрение:
Олег Махницкий 4 месяца 163
Виталий Ярема 8 месяцев 316
Виктор Шокин 12 месяцев 761
Направлено в суд обвинительных актов:
Генеральный прокурор: Срок: Направлено в суд обвинительных актов:
Олег Махницкий 4 месяца 155
Виталий Ярема 8 месяцев 254
Виктор Шокин 12 месяцев 588
Общая сумма установленных убытков:
12 месяцев до Шокина 12 месяцев работы Шокина
Общая сумма установленных убытков
85 млн. грн. 2 млрд. 997 млн. грн.
Расследование преступлений, связанных с терроризмом и сепаратизмом:
Начато уголовных производств:
Генеральный прокурор: Срок: Количество криминальных производств:
Олег Махницкий 4 месяца 51
Виталий Ярема 8 месяцев 90
Виктор Шокин 12 месяцев 239
Количество лиц, которым предьявлено подозрение:
Генеральный прокурор: Срок: Количество лиц, которым предьявлено подозрение:
Олег Махницкий 4 месяца 18
Виталий Ярема 8 месяцев 33
Виктор Шокин 12 месяцев 864
Направлено в суд обвинительных актов:
Генеральный прокурор: Срок: Направлено в суд обвинительных актов:
Олег Махницкий 4 месяца 2
Виталий Ярема 8 месяцев 22
Виктор Шокин 12 месяцев 125
В целом, под руководством Шокина органами прокуратуры были восстановлены права более 56 000 граждан Украины и удовлетворено в их интересах исков на сумму почти 91 млн. гривен. В защиту интересов государства судами удовлетворено исков прокуроров на сумму 9,8 млрд. гривен. Возвращено и предупреждено незаконное предоставление более 60 тыс. га земли.
Обладая этими данными, можно сделать вполне конкретные выводы об эффективности Виктора Шокина как генпрокурора Украины. Да, он не устраивал скандальных акций для самопиара, не вел фейсбук-страницу, но как мы видим – под его руководством система органов прокуратуры реально работала и приносила понятные и конкретные результаты для государства.
Вместо выводов
Отставка Шокина с должности Генпрокурора состоялась при беспрецедентном давлении Джо Байдена. Сам Байден так пересказывал свой разговор с Порошенко журналистам: «Пётр, ты не получишь свой миллиард долларов (государственного займа США - ред.). Ты можешь оставить генерального прокурора. Но пойми, в таком случае мы не будем платить”. Журналист, который готовил это интервью
для издания Atlantic характеризуя Байдена, отметил, что тот хорошо умеет делать две вещи: “прощупывать почву на предмет возможностей” и “оказывать давление на глав других стран, чтобы те действовали в интересах своего государства и США”.
Зачем эта отставка нужна была Байдену покажет время, но можно сказать одно – за время независимости мы хорошо научились слышать наших "партнеров". Примеры – это наш добровольный отказ от ядерного оружия, условия вступления Украины в ВТО и сворачивание защиты собственного товаропроизводителя. Следующим в этом ряду "достижений" может стать отмена 22 декабря моратория на экспорт леса-кругляка – так называемый "безлес" в обмен на "безвиз".
Поэтому нам еще предстоит научиться не только слушать западных партнеров, но и действовать отстаивая государственные интересы. И, без сомнения, нам это удастся.
А что касается Виктора Шокина, то после его отставки НАБУ провело проверку обвинений, которые стали формальной причиной увольнения. В результате проверки НАБУ объявило: никаких нарушений в действиях Шокина не было.
После этого он сам инициировал еще одну проверку – на этот раз обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая осуществляет процессуальное руководство по делам, которые расследует НАБУ. И снова тот же вывод – претензий к Шокину нет, обвинения подтверждений не нашли, нарушения законодательства в его действиях не было.