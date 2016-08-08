Главная > Важные новости > "Нафтогаз Украины" в июле получил кредит в размере 3,9 млрд грн
﻿

Версия для печати
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

"Нафтогаз Украины" в июле получил кредит в размере 3,9 млрд грн

&quot;Нафтогаз Украины&quot; в июле получил кредит в размере 3,9 млрд грн
08 августа 2016
НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2016 года получил кредитные средства объемом 3 млрд 921,807 млн грн, сообщается в отчете компании за первое полугодие.
"В июле 2016 года компания получила кредитные средства на сумму 3 млрд 921,807 млн грн и погасила кредиты на сумму 1 млрд 274,06 млн грн. Продлен срок погашения возобновляемой кредитной линии в одном из госбанков. В течение июля 2016 года произошло существенное снижение процентной ставки по кредитам в одном из госбанков", - указано в документе.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" завершил январь-июнь 2016 года с чистой прибылью 21,84 млрд грн, тогда как первое полугодие прошлого года компания завершила с чистым убытком 4,47 млрд грн.

По материалам Интерфакс Украина 
 
comments powered by Disqus
РЕЙТИНГИ КНИЖНЫЙ КИОСК
загрузка...

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

, , , , ,
Июль&nbsp;05
№05 Июль, 2016
проекты:
Система Orphus
© Компаньон Груп, 2016. Все права защищены.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии ссылки
и прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес
материала на http://www.companion.ua/.
*/?>