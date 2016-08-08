

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter "Нафтогаз Украины" в июле получил кредит в размере 3,9 млрд грн

​ НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2016 года получил кредитные средства объемом 3 млрд 921,807 млн грн, сообщается в отчете компании за первое полугодие.