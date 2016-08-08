"Нафтогаз Украины" в июле получил кредит в размере 3,9 млрд грн

"В июле 2016 года компания получила кредитные средства на сумму 3 млрд 921,807 млн грн и погасила кредиты на сумму 1 млрд 274,06 млн грн. Продлен срок погашения возобновляемой кредитной линии в одном из госбанков. В течение июля 2016 года произошло существенное снижение процентной ставки по кредитам в одном из госбанков", - указано в документе.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" завершил январь-июнь 2016 года с чистой прибылью 21,84 млрд грн, тогда как первое полугодие прошлого года компания завершила с чистым убытком 4,47 млрд грн.
По материалам Интерфакс Украина