Агрохолдинг «Мрия» опубликовал промежуточный финансовый отчет за период 1 июля - 31 декабря 2015 года.



Основная выручка «Мрии» (95%) сформирована за счет продажи сельскохозяйственной продукции. 34% от общей суммы выручки Агрохолдингу принесла продажа пшеницы, также значительную долю в структуре этого сегмента выручки занимают подсолнечник (21%) и рапс (18%). Что касается географии продаж, то 42% реализованной продукции было продано на внутреннем рынке, а 58% - отправлено на экспорт. Основные направления, куда экспортируется продукция «Мрии», - Франция, Таиланд и Израиль.



«После завершения подготовки аудированного входящего баланса на 1 июля 2015 года согласно стандартам МСФО, компания упорядочила свою отчетность и подготовила промежуточный финансовый отчет за 6 месяцев. Теперь, заглядывая наперед, мы рассчитываем публиковать регулярную финансовую отчетность в стандартные сроки», - прокомментировал Тон Хулс, финансовый директор «МРИЯ Агрохолдинг»



До тех пор, пока «Мрия» не достигла согласия с кредиторами относительно реструктуризации долга, финансовая отчетность в соответствии со стандартами МСФО включает все долги по номинальной стоимости, а также начисленные и невыплаченные проценты, штрафы и расходы согласно существующим кредитным договорам. Начисленные в течение отчетного периода проценты и штрафы привели к тому, что Компания за вышеуказанный период понесла убытки в размере 243,7 млн долл.





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