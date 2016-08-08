Украинские аграрии наращивают экспорт в Индонезию

«Наше сотрудничество направлено на поощрение инвестиций в сельское хозяйство, взаимопомощи в создание совместных предприятий, совместную работу над развитием отрасли», - прокомментировал подписание Меморандума Министр агрополитики Украины Тарас Кутовой. По его словам, страны начнут обмен информацией в сфере сельского хозяйства. Формировать и реализовывать научные, технические и технологические программы по развитию обоюдно принципиальных отраслей аграрного сектора. Обмениваться специалистами и образцами сельхозпродукции, сотрудничать в области животноводства.



«Сегодняшний меморандум с Индонезией это уверенный шаг вперед, який углубит наше взаимовыгодной партнерство на долгие годы. Верю, что это событие даст качественно новый толчок в развитии сотрудничества между нашими странами в сфере АПК и дозволит реализовывать сотрудничество на многих направлениях », - резюмировал министр.



Внешнеторговый оборот продукции Агропромышленного комплекса в первом полугодие 2016 составил 200,7 млн.долл.США (5,8% внешнеторговому оборота со всеми странами Азии), в том числе экспорт в Индонезию украинской продукции составил 128,3 млн.долл.США, импорт из Индонезии - 72,4 млн.долл.США, сальдо положительное и составило 55,9 млн.долл.США. По сравнении с первым полугодие прошлого года в стоимостном выражении экспорт вырос в 1,8 раза, а импорт возрос на 35%.

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