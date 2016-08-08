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"ВиДи Юникомерс" поставит 100 авто "скорой помощи" "Киевмедспецтрансу"

&quot;ВиДи Юникомерс&quot; поставит 100 авто &quot;скорой помощи&quot; &quot;Киевмедспецтрансу&quot;
08 августа 2016
Входящая в состав крупного украинского транспортного оператора "ВиДи Групп" компания "ВиДи Юникомерс" (Киев) поставит в адрес коммунальной организации "Киевмедспецтранс" 100 спецавтомобилей для перевозки медработников и пациентов.
Согласно объявлению на портале госзакупок, "Види Юникомерс" победила в тендере на закупку этой спецтехники, объявленном в мае текущего года.

Сумма договора на поставку автомобилей, заключенного 2 августа, составила 29,796 млн грн (с НДС).

В тендере также участвовало ООО "Атлант-М Днепровская набережная" (входит в автохолдинг Атлант-М"), предложившее автомобили за 42,48 млн грн.

Как сообщалось, ожидаемая стоимость закупки составляла 29,8 млн грн.

Согласно техническим условиям, переднеприводные автомобили в кузове седан/хэтчбэк должны быть оснащены бензиновыми двигателями с рабочим объемом двигателя не более 1,250 тыс. куб. см и механической пятиступенчатой коробкой передач, выпущены не ранее 2016 года. Гарантийный срок – три года или 100 тыс. км пробега.

"Киевмедспецтранс" – единственная государственная организация столицы, имеющая на балансе специальные медицинские автомобили и предоставляющая транспортные услуги населению и медорганизациям.

На текущий год столичная власть на финансирование "Киевмедспецтранса" выделила из бюджета города около 220 млн грн.

По состоянию на март 2016 года, автопарк коммунальной организации насчитывал 654 транспортных средства, в том числе 319 автомобилей "скорой помощи", 298 авто "неотложной помощи" и 37 ед. технологического автотранспорта.

"ВиДи Юникомерс" с уставным капиталом 6 млн грн работает на рынке с 2001 года. Изготавливает автомобили спецназначения, в том числе "скорые помощи" на базе фургонов Peugeot Boxer.

По материалам Интерфакс Украина
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