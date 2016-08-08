

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter "ВиДи Юникомерс" поставит 100 авто "скорой помощи" "Киевмедспецтрансу"

Входящая в состав крупного украинского транспортного оператора "ВиДи Групп" компания "ВиДи Юникомерс" (Киев) поставит в адрес коммунальной организации "Киевмедспецтранс" 100 спецавтомобилей для перевозки медработников и пациентов.