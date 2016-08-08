Антимонопольный регулятор Японии провел обыск в токийском офисе Amazon

Регулятор подозревает Amazon в давлении на ритейлеров: компания якобы требовала выставлять товары на платформе Amazon на более благоприятных условиях, чем на других площадках.
Япония - один из крупнейших рынков Amazon за пределами США.
Amazon начала работу в этой стране в 2000 году.
Японский веб-сайт стал первым для компании в Азии. При этом во втором квартале продажи за рубежом обеспечили 32% выручки компании.
Основными конкурентами Amazon в Японии являются Rakuten Inc. и Yahoo Japan Corp.
По материалам Интерфакс Украина