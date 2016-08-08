

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Антимонопольный регулятор Японии провел обыск в токийском офисе Amazon

Комиссия по справедливой торговле Японии в понедельник провела обыск в токийском офисе Amazon.com Inc. по подозрениям в нарушении антимонопольного законодательства, пишет газета Nikkei со ссылкой на информированные источники.