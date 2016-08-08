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Антимонопольный регулятор Японии провел обыск в токийском офисе Amazon

Антимонопольный регулятор Японии провел обыск в токийском офисе Amazon
08 августа 2016
Комиссия по справедливой торговле Японии в понедельник провела обыск в токийском офисе Amazon.com Inc. по подозрениям в нарушении антимонопольного законодательства, пишет газета Nikkei со ссылкой на информированные источники.
Регулятор подозревает Amazon в давлении на ритейлеров: компания якобы требовала выставлять товары на платформе Amazon на более благоприятных условиях, чем на других площадках.

Япония - один из крупнейших рынков Amazon за пределами США.

Amazon начала работу в этой стране в 2000 году.

Японский веб-сайт стал первым для компании в Азии. При этом во втором квартале продажи за рубежом обеспечили 32% выручки компании.

Основными конкурентами Amazon в Японии являются Rakuten Inc. и Yahoo Japan Corp.

По материалам Интерфакс Украина
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