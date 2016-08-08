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Правительство разрабатывает решения, которые позволят обеспечить достойную заработную плату и увеличение пенсий

Правительство разрабатывает решения, которые позволят обеспечить достойную заработную плату и увеличение пенсий
08 августа 2016
Правительство работает над реформой системы оценки труда и пенсионной системы, что позволит обеспечить достойную заработную плату для украинских граждан и увеличение пенсий в Украине.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в понедельник.

"Наши две важнейшие задачи сегодня - вопрос оценки труда украинцев. Я считаю, что работа и оплата труда украинских граждан является недооценена. Поэтому наша задача сегодня - реформировать систему оплаты труда таким образом, чтобы каждый украинский гражданин получал достойную заработную плату, это первое. Во-вторых, чтобы она была белой, и в-третьих, чтобы человек, который сегодня работает, получал и нормальную заработную плату, с одной стороны, и с другой стороны, на будущее, защиту пенсионной системы ", - заявил Владимир Гройсман.

Глава правительства также подчеркнул, что изменений требует и пенсионная система Украины, в связи с этим на повестке дня стоит вопрос обеспечения современных пенсий.

"Это будет означать, что нам нужно в пределах возможностей нашей экономики и Пенсионного фонда принять все необходимые решения для того, чтобы пенсии в Украине увеличивались. У нас есть мысли по этому поводу, мы над этим вопросом работаем, мы сейчас взвешиваем все возможности экономики, что мы можем предложить украинским гражданам, и обязательно это предложим ", - сообщил Владимир Гройсман.

По словам Премьер-министра, Правительство представит такие "не популистские, а очень конкретные шаги" в кратчайшие сроки, которые будут соответствовать возможностям бюджета и экономической ситуации в стране.

"Для нас важно обеспечить экономический рост, - отметил Владимир Гройсман. - От экономического роста мы можем иметь достаточно инвестиций в повышение уровня жизни людей".
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