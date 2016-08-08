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За январь-июль в местные бюджеты поступило 77,8 млрд грн
08 августа 2016
Бюджетная децентрализация набирает обороты.
За январь-июль в местные бюджеты (без учета трансфертов) поступило 77,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеем прирост в 25,4 млрд.грн. грн. Об этом сегодня сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
«Это не просто цифры, а реальные проекты. Это средства, которые общины уже сегодня направляют на развитие инфраструктуры, строительство и ремонт детсадов и школ, больниц, дорог и тд.
Это реальный ресурс для решения общинами своих проблем. Это свидетельство эффективности и необратимости реформы децентрализации », - подчеркнул Геннадий Зубко.