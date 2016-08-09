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Около 600 млн грн использовано на программу "теплых" кредитов
09 августа 2016
Кабинет министров Украины в 2015 году на программу "теплых" кредитов выделил 467 млн грн, из которых было использовано 343 млн грн. В 2016 году выделено 793 млн грн, на сегодня использовано где-то на уровне 600 млн грн.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
Зубко также добавил, что дополнительно привлечены 172 муниципальные программы.
По словам вице-премьера, эта программа будет продолжаться до тех пор, пока не заработает в полном объеме Фонд энергоэффективности.
"Цель Фонда - не только оказание помощи по компенсации тела кредита, но и разработка технического решения. Важно, чтобы Фонд люди воспринимали как сервисное учреждение. Он не определяет кто, кому должен установить то или иное оборудование. Он предоставляет доступ к базам данных энергосервисных компаний, которые предоставляют такие услуги, аудиторов, технические решений, к которым может присоединиться ОСМД или индивидуальный дом", - заявил Зубко.
Он подчеркнул, что в данном случае финансируется не госучреждение, а конкретный человек, которая обратилась с энергоэффективной программы.
"Мы продемонстрировали прозрачность программы "теплых" кредитов, когда госчиновник не может влиять на принятие решение: предоставлять кредит или нет. Решение принимает банк", - отметил Зубко.