Около 600 млн грн использовано на программу "теплых" кредитов

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Зубко также добавил, что дополнительно привлечены 172 муниципальные программы.



По словам вице-премьера, эта программа будет продолжаться до тех пор, пока не заработает в полном объеме Фонд энергоэффективности.



"Цель Фонда - не только оказание помощи по компенсации тела кредита, но и разработка технического решения. Важно, чтобы Фонд люди воспринимали как сервисное учреждение. Он не определяет кто, кому должен установить то или иное оборудование. Он предоставляет доступ к базам данных энергосервисных компаний, которые предоставляют такие услуги, аудиторов, технические решений, к которым может присоединиться ОСМД или индивидуальный дом", - заявил Зубко.



Он подчеркнул, что в данном случае финансируется не госучреждение, а конкретный человек, которая обратилась с энергоэффективной программы.



"Мы продемонстрировали прозрачность программы "теплых" кредитов, когда госчиновник не может влиять на принятие решение: предоставлять кредит или нет. Решение принимает банк", - отметил Зубко.

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