Приват Банк берет реванш

​ Данная информация (даже о самой возможности "вывода" куда то рефинансирования НБУ) не профессиональна и не соответствует действительности. В ситуации политического кризиса и военных действий на Востоке Украины ликвидная позиция банка естественно ухудшилась, наблюдался значительный дефицит средств на коррсчете, связанный со снижением объемов средств на счетах физических и юридических лиц, который ПриватБанк в полном объеме смог компенсировать за счет собственных средств и предоставленного НБУ рефинансирования (по опубликованным НБУ данным, рефинансированием были оплачены только 0,38 грн с каждой гривны вкладов, которые были сняты, в отличие от государственных и некоторых коммерческих банков). Таким образом, "выводить" банку попросту было нечего.





Согласно требованиям НБУ эти ресурсы были использованы только для покрытия оттоков средств физических лиц. Следует отметить, что с начала 2014гг. отток депозитов физических лиц составил 64,4 млрд. грн. Из них за счет средств банка покрыто 38,5 млрд. грн. Таким образом, банк собственными средствами закрыл 62% оттока средств физических лиц за счет погашения кредитного портфеля (35,6 млрд грн) и сворачивания операций на межбанковском рынке. Следут отметить, что средневзвешенная процентная ставка по кредитам рефинансирования НБУ составляет 22,1%, что выше средневзвешенной процентной ставки по депозитам физических лиц. Таким образом можно назвать беспочвенными высказывания некоторых конкурентов о том, что Банк использовал средства от рефинансирования на какие-либо операции помимо возврата вкладов.

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