Вчера следователи прокуратуры г. Киев в сопровождении физической охраны провели обыск на территории АТП Агрохолдинга «Мрия» в г. Хоростков Тернопольской области и ознакомили представителей компаний «Мрия» и «ГлобалФид» с постановлением Днепровского районного суда г. Киев от 4 августа 2016 года.

В частности, суд постановил наложить арест на здания и сооружения АТП и передать объект на ответственное хранение ООО «Мрия-Лизинг», компании, входящий в состав Агрохолдинга «Мрия». Тарас Дидык, представитель компании «ГлобалФид», «сотрудники» которой 1 июля незаконным путем проникли на территорию АТП и по сегодняшний день блокируют доступ на его территорию, отказался подписывать протокол и предоставить сотрудникам «Мрии» доступ к объекту.

«Мы получили от следователя экземпляр решения суда о передаче АТП на ответственно хранение ООО «Мрия-Лизинг», однако фактически объект нам передан не был и доступа на его территорию мы не имеем, – комментирует директор по юридическим вопросам Агрохолдинга «Мрия» Сергей Игнатовский. – Мы встревожены тем фактом, что правоохранительные органы не смогли обеспечить полное выполнение решения суда и со своей стороны не можем гарантировать сохранность объекта, особенно, когда на его территории незаконно находятся вооруженные люди».

Напомним, 1 июля 30 мужчин, среди которых – несколько сотрудников службы безопасности бывших собственников Агрохолдинга «Мрия» семьи Гут – с применением силы проникли на территорию действующего автотранспортного предприятия «Мрии», расположенного в г. ХоростковГусятинского района Тернопольской области, и до сих пор блокируют объект.

История вопроса:

В период с 29 июня 2011 г. по 7 августа 2014 г. собственником зданий и сооружений АТП в г. Хоростков являлось ООО «Мрия-Лизинг». Перед оглашением банкротства 7 августа 2014 г., по указанию предыдущего менеджмента компании, АТП балансовой стоимостью 48,6 млн грн. было продано ООО «Буд-М», а компания «Мрия» продолжала использовать АТП в своей производственной деятельности в рамках заключенного с «Буд-М» договора аренды, действительного до 31 декабря 2017 г.

ООО «Буд-М» с момента его регистрации до 2014 г. включительно финансировалось за средства Агрохолдинга «Мрия». Однако, для выведения активов из «Мрии» по указанию предыдущего менеджмента незаконно был уволен директор «Буд-М», а на его должность с целью дальнейшей перерегистрации на подставных лиц назначен Шевченко С. А.

23 октября 2015 г. между ООО «Буд-М» и ООО «Глобал-Фид» (учредитель – бывший юрист «Мрии» Тарас Дидык) заключен фиктивный договор купли-продажи АТП на сумму 7,6 млн грн. Экспертную оценку этого объекта проводило ООО «Вели Консалтинг», директором и единственным участником которого является бывший руководитель отдела оценки Агрохолдинга «Мрия» Дубчак П. Р. Согласно его экспертной оценки, рыночная стоимость зданий АТП по состоянию на 16 октября 2015 г. составляла 6,3 млн грн., что не соответствует действительности, т.к. еще 30 июня 2015 г. балансовая стоимость этого объекта равнялась 45,9 млн грн.

Против служебных лиц ООО «Буд-М» и ООО «ГлобалФид» возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и незаконного завладения чужим имуществом. На здания и сооружение АТП наложен судебный арест.